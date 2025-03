NATO-ETF durchbricht Milliarden-Euro-Marke

Sogar den größten Pazifisten in Europa sollte heute klar sein: Mit Donald Trumps zweiter Amtszeit endet die transatlantische Sicherheitsgarantie – Europa muss sich militärisch selbst behaupten. Das hat zu einem wahren Boom bei Rüstungsaktien geführt.

Es war ein Schock für Europa, als US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr bei einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina erklärte, er werde Länder, die ihre Verteidigungsausgaben nicht bezahlen, nicht vor Russland schützen. Mehr noch: Er werde Russland "sogar dazu ermutigen, zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen."

Eine wachsende Zahl von ETFs bietet Anlegern die Möglichkeit, am Rüstungsboom zu partizipieren. Clevere Marketingstrategen großer ETF-Anbieter haben sich dabei das Ticker-Symbol NATO für ihre Rüstungs-ETFs gesichert.

An der NASDQ findet man unter dem Ticker-Symbol NATO den Themes Transatlantic Defense ETF (NATO).

Wer dagegen an den Börsen in London, Paris und Zürich ein Wertpapier mit dem Tickersymbol NATO ordert, erhält den HANetf Future of Defence ETF (NATO). Dieser hat kürzlich die psychologisch wichtige Marke von einer Milliarde Euro Fondsvolumen überschritten. Aktuell beträgt das Fondsvolumen 1,240 Milliarden Euro.

Der HANetf Future of Defence ETF bildet den EQM NATO+ Future of Defence Index ab, der weltweit Zugang zu Unternehmen der Militär- und Verteidigungsindustrie bietet.

Zu den zehn größten Positionen im Index zählen: Palantir Technologies (7,20 Prozent), Rheinmetall (5,00 Prozent), Safran (4,78 Prozent), Fortinet (4,62 Prozent), CrowdStrike Holdings (4,57 Prozent), Cisco Systems (4,42 Prozent), BAE Systems (4,19 Prozent), Palo Alto Networks (3,93 Prozent), RTX (3,74 Prozent) und Northrop Grumman (3,60 Prozent). Diese haben zusammen eine Gewichtung von 46,05 Prozent. Insgesamt umfasst der ETF 60 Positionen.

In der Tat kann sich die Performance des NATO-ETF sehen lassen. Innerhalb eines Jahres hat er um fast 45 Prozent zugelegt:

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion