Bernstein senkt Ziel für Continental AG auf 59 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 60 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Es sei ein schlechter Tag gewesen, um auch noch mit negativen Nachrichten zu kommen, schrieb Analyst Harry Martin am Dienstagabend im Nachgang der Zahlen angesichts gleichzeitiger Zollsorgen am Markt. Das erste Halbjahr dürfte schwierig werden, aber die Bewertung sei nach dem Kursrutsch nun fair./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2025 / 17:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2025 / 05:00 / UTC