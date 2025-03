SMA Solar will 2025 wieder operativ Geld verdienen - Verlust in 2024

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar will nach einem Verlust im vergangenen Jahr im Tagesgeschäft wieder schwarze Zahlen schreiben. Für 2025 peilt der Vorstand um Konzernchef Jürgen Reinert einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 70 bis 110 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Mittwoch im hessischen Niestetal mitteilte. Das ist so viel, wie Analysten auf ihren Zetteln haben. 2024 machte SMA Solar auf Basis vorläufiger Zahlen einen operativen Verlust von 16 Millionen Euro, nach einem Plus von 311 Millionen ein Jahr zuvor. Besserung soll das bereits eingeläutete Sparprogramm bringen.

Die im SDax notierten Aktien schnellten am Vormittag wegen der Aussicht auf ein historisches Finanzpaket in Deutschland nach oben und legten zuletzt um 23,90 Prozent auf 16,95 Euro zu. Die Aktien erholten sich vom tags zuvor erreichten Tief seit Mitte Februar, weil die vorgelegten Resultate nebst Ausblick mit Erleichterung aufgenommen wurden. Für Rückenwind dürfte auch gesorgt haben, dass Investitionen in die Energietechnik als Teil des Finanzpakets geplant sind.