Asiatische Märkte erholen sich leicht – USA deuten Zoll-Lockerungen an

Investoren reagierten auch positiv auf einen Auszug aus Chinas Arbeitsbericht, der ein BIP-Wachstumsziel von 5 Prozent für 2025 festlegte und Konjunkturmaßnahmen für die Wirtschaft skizziert.

Nikkei richtungslos, Yen fällt leicht

In Japan stieg der Nikkei um 0,16 Prozent, konnte jedoch am Mittwoch keine klare Richtung finden. Der japanische Yen fiel leicht gegenüber dem US-Dollar, nachdem er sich zuvor auf einem Fünf-Monats-Hochs befunden hatte.

Unterdessen deutete der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan, Shinichi Uchida, an, dass die Zentralbank ihre Zinsen weiter anheben werde, bei Erfüllung ihrer Pronosen, und betonte, dass der Ausstieg aus ihrem umfangreichen geldpolitischen Lockerungsprogramm gerade erst begonnen habe.

China setzt sich neues Wachstumsziel

In China stieg der Shanghai Composite um 0,55 Prozent auf unter 3.320 Punkte. Der Shenzhen Component fiel um 0,3 Prozent auf 10.650 Punkte. Der Offshore-Yuan rutschte auf über 7,27 je US-Dollar und verwischte damit die Gewinne der vorherigen Sitzung.

China setzte zudem ein BIP-Wachstumsziel von rund 5 Prozent für 2025 während des Parlamentsmeetings in dieser Woche fest und erhöhte sein Haushaltsdefizitziel auf 4 Prozent des BIP, im Vergleich zu 3 Prozent im Jahr 2024.

In Hongkong stieg der Hang Seng Index um 2,86 Prozent auf 23.205 Punkte in den frühen Handelsstunden am Mittwoch und erholte sich von einem leichten Rückgang in der vorherigen Sitzung.

Indischer Index stoppt voerst historische Talfahrt

In Indien stieg der SENSEX um 1,2 Prozent auf 73.823 Punkte im morgendlichen Handel am Mittwoch und stoppte damit die Verluste der letzten drei Sitzungen, vor allem unterstützt durch den Technologiesektor, die Automobilbranche, Banken und Rohstoffe.

Australischer Dollar wieder etwas schwächer

In Australien fiel der AS51-Index um 0,70 Prozent auf 8.141 Punkte, was den niedrigsten Stand seit über zwei Monaten markiert. Der australische Dollar rutschte unter 0,625 US-Dollar und kehrte damit einen zweitägigen Aufwärtstrend um, obwohl die Wirtschaftsdaten stärker als erwartet ausfielen.

Die australische Wirtschaft wuchs im vierten Quartal um 0,6 Prozent, nach 0,3 Prozent im Vorquartal und übertraf damit die Markterwartungen von 0,5 Prozent. Im Jahresvergleich stieg das BIP um 1,3 Prozent, nach einem Anstieg von 0,8 Prozent in Q3 und über dem Konsens von 1,2 Prozent.

Die Anleger richten jetzt verstäkt ihre Blicke auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion