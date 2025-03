Clinch über Wasservertrag für Tesla hält an

HeikoEll schrieb 03.03.25, 15:27

Zu Nokery und seinen Beleidigungen gegenüber Kritikern!



Vorab, dass Nokery selbst Fakten als Lügen zurück weist, ist ja eine Selbstoffenbarung:



Hierzu das veröffentlichte Video am Wochenende in dem der Tesla-Tester EINDEUTIG FSD im Stadtverkehr testet, nach wenigen Sekunden aufgrund eines schweren Unfallrisikos den Test abbricht und Nokery diese Tatsache als Lüge zurück weist! Noch viel schlimmer, er verteidigt eine dokumentierte Phantombremsung in dem selben Test vorher mit eingeschaltetem Autopilot und kommt zu diesem irren Schluss!



Die Wahrheit ist folgende: Alle Tesla-Bullen labern einen Dreck ohne irgendeinen Beweis!



Wenn dann Fakten das Gegenteil beweisen, finden sie halt einfach neuen unbewiesenen Dreck!



Wenn dann mal einer auf den ursprünglichen Dreck hinweist, verfahren diese ganzen Heuchler nach Konrad Adenauer; ich zitiere; "Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?"



Die Analysten, die als Vollprofis nicht unter 150.000 USD Jahreseinkommen haben, taxierten die Quartalsauslieferungen 01/25 Anfang Januar bei 464.000!



Jetzt, 8 Wochen später ist es selbstverständlich, dass die Auslieferungen in 01/25 auf unter 400.000 einbrechen werden!



Glaubt ihr denn wirklich, dass ein normal gebildeter Mensch sich die Hose mit der Kneifzange zu macht?



Diese Lügen wird nur einer mit extremen Buldungsnachteilen glauben! Aber genau die haben weder das Geld für einen Tesla, geschweige denn für eine Aktie!



Das ist genauso wie bei der AfD: Die Wählergruppe, die am meisten die AfD wählt, könnte im Wahlprogramm schwarz auf weiß nachlesen, dass sie durch das AfD-Wahlprogramm die am meisten Geschädigten wären!



Also Nokery, gehe auf ein Fan-Portal und lass dich feiern, ein Menschen mit gesundem Verstand sieht in dir nur den Abschaum unserer Gesellschaft