Dax erholt sich am Mittag weiter - Anleger begrüßen Finanzpaket

toller schrieb heute 11:05

Ja, ruhig bleiben /drin bleiben lohnte sich, zumal doch hier eine Übernahme in der Luft liegt. Da kann rausgehen schnell ein Eigentor werden. Mein schein UP2ACM Auch 222% im plus (einstieg 30.1.), der andere VC48CD 146% im plus (einstig 3.2.). Lange drin bleiben bei so werten wie Allianz lohnt auch, den Call halte ich seit august 24 mit 360% und verkaufe immer wieder ein bisschen, weil läuft 03/25 aus.



Bin allerdings bei deutscher bank und CoBa vor den Zahlend er deutschen Bank (Ende Januar) raus mit anderen scheinen, die liefen bis dato auch super, weil ich etwas sorge hatte vor Zahlen, die nicht so gut ankommen. Das hat sicher einige Prozente gekostet mit heutiger Sicht. Aber den DAX-Aufwind in den letzten Tagen hatte ich sicher auch nicht erwartet.





Anyhow, bei beiden CoBa und DB, kommen jetzt endlich die Früchte der Geduld. Hatte die ersten CoBa Aktien zu 14,40 in 2012 gekauft….und in den Jahren danach immer mal wieder nachgekauft incl. Kapitalerhöhungen zu Niedrigstkursen (4,5 euro)….