Sieben Prozesse, die Speditionen 2025 digitalisiert haben müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben (FOTO)

Dingolfing (ots) - Digitalisierung - jeder spricht davon, ob in Fachmedien, auf

Konferenzen oder im Gespräch mit Kollegen. Das Thema ist allgegenwärtig. Doch

welche Abläufe lassen sich tatsächlich sinnvoll digitalisieren? Und lohnt sich

Digitalisierung für jeden?



Die "Digitalisierung": Für viele Speditionen bleibt sie ein vages Schlagwort.

Während Konferenzen, Fachmedien und Branchenkollegen den digitalen Wandel

fordern, bremsen Unklarheiten, hohe Investitionskosten und fehlende Strukturen

häufig die Umsetzung. Doch: "Wer diese Herausforderungen nicht angeht, verliert

nicht nur wertvolle Effizienzpotenziale, sondern riskiert langfristig seine

Wettbewerbsfähigkeit", warnt Digitalisierungsexperte Tobias Baumann von der

Concept-BR GmbH. "Speditionen, die ihre Kernprozesse nicht digitalisieren,

werden schnell feststellen, dass sie bei den Verwaltungskosten nicht mehr

mithalten können - und in einem hart umkämpften Markt auf der Strecke bleiben."





"Speditionen können ihre Verwaltungskosten nur dann nachhaltig senken, wenn siestandardisierte, aber flexible digitale Lösungen nutzen, die sich an ihrespezifischen Abläufe anpassen lassen", erklärt Tobias Baumann weiter. "Genauhier setzen wir an: Mit unserer ERP-Software cm-netware.de und der modularenDigitalisierungsplattform von ELO Digital Office automatisieren wirKernprozesse, ohne für jede Anforderung eine teure Individualentwicklung zubenötigen." Dabei greift Tobias Baumann auf über 20 Jahre unternehmerischeErfahrung zurück und setzt in der Beratung auf praxisnahe Lösungen. Durch dieKombination aus bewährten Softwaremodulen und individuell anpassbaren Workflowskonnten bereits zahlreiche Speditionen ihre Verwaltungskosten spürbar senken,Bearbeitungszeiten verkürzen und Fehlerquoten reduzieren. Stattressourcenintensive manuelle Prozesse zu verwalten, gewinnen Unternehmen mehrZeit für wertschöpfende Tätigkeiten - und sichern sich langfristig ihreWettbewerbsfähigkeit. Welche sieben Kernprozesse 2025 digitalisiert sein müssen,um wettbewerbsfähig zu bleiben, hat Tobias Baumann im Folgenden zusammengefasst.1. Rechnungsverarbeitung: Automatisierung statt PapierchaosDer herkömmliche Rechnungsprozess mit Papierrechnungen, manuellen Prüfungen undStempelkreisläufen ist kostenintensiv und fehleranfällig. Durch digitaleBelegerkennung und automatisierte Workflows lässt sich die Bearbeitungszeit umbis zu 70 Prozent einkürzen. Gleichzeitig wird die Prozesssicherheit erhöht, daalle relevanten Dokumente zentral erfasst und systematisch weiterverarbeitetwerden. Klare buchhalterische und fachliche Freigabeprozesse gewährleistenTransparenz und eine nahtlose Übergabe - vom Posteingang über den