Exklusives Segel-Training mit Olympia-Seglerin Lara Vadlau

Wien/Pula (ots) - Im Boot mit Olympiasiegerin Lara Vadlau: Ein exklusives Segel-und Regatta-Training mit Österreichs erfolgreichster Seglerin bietet jetztGolden Waters , Anbieter von ausgewählten Segel-Erlebnissen - Gold trifft Goldsozusagen. Die Titelsammlung der Kärntnerin ist beeindruckend: Bevor sievergangenes Jahr in Frankreich Olympia-Gold in der 470er-Klasse holte, war siebereits zweifache Welt- und Europameisterin - und promovierte "nebenbei" zurDr.in der Medizin.Das Segeltraining in Kroatien bietet die einmalige Gelegenheit, vomSegel-Know-how Vadlaus zu profitieren und eine Top-Spitzensportlerin in einemexklusiven Kreis persönlich kennenzulernen und Einblicke in ihreMotivationsgeheimnisse und den Umgang mit Niederlagen zu bekommen. Passend dazuerscheint gerade auch ihr neues Buch "Segel des Lebens".Neben dem Gold-Special mit Lara Vadlau bietet Golden Waters auch Skipper- undHafentrainings an sowie weitere besondere Segel-Erlebnisse wie eine Genuss-TourSail&Dine zu ausgewählten Restaurants an der kroatischen Küste oder ein speziellweibliches Skipperinnen-Training unter dem Motto Women only.