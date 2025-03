Kontron legt nach Auftrag Kurssprung auf Rekordhoch hin

signifikantes

Neugeschäft

Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, gibt bekannt, dass sein Automotive-Standort in Düsseldorf einim Wert von 40 Millionen Euro an Land gezogen hat. Der Auftrag umfasst die Lieferung hochentwickelter Sensortechnologien.Kontrons Sensortechnologien zeichnen sich durch Präzision, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit aus. Sie erfüllen die steigenden Anforderungen der Branche in den Bereichen Sicherheit und Effizienz für die Mobilität der Zukunft.Quelle: https://www.boerse-express.com/news/articles/eqs-news-kontron-sichert-sich-einen-weiteren-eur-40-millionen-auftrag-im-automobilsektor-deutsch-733965