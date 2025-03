2G Energy gibt seit einer Dekade Vollgas

In der vergangenen Dekade ging der Umsatz stetig nach oben. Auch das Ebit marschierte nahezu stetig aufwärts in dieser Zeit.

2G Energy erreichte 2024 erneut mehr Umsatz: Es ging um 3% auf 376 Millionen Euro aufwärts. Die Neuanlagen im Ausland überstiegen erstmals das Inland (Ausland: 110 Millionen, Inland: 97 Millionen Euro). Das Inlandsgeschäft war nur vorübergehend schwach und belebt sich bereits deutlich seit Januar wieder. Basierend auf dem Rekord-Auftragsbestand bestätigte der Vorstand die Umsatzprognose für das laufende Jahr (430 bis 450 Millionen) und für 2026 (440 bis 490 Millionen).

Das stark steigende Auslandsgeschäft (plus 28%) kompensierte 2024 den schwachen deutschen Markt, auf dem der Umsatz im letzten Jahr um 11% geschrumpft ist. Die Schwäche hierzulande geht auf die Neuwahlen zurück und das Warten auf die neue Regierung. Danach dürfte das Geschäft wieder kräftig anziehen. Das neue Produktsegment Großwärmepumpe stößt auf zunehmendes Interesse, was den Umsatz zusätzlich ankurbelt. „Trotz des in 2024 vergleichsweise moderaten Wachstums haben wir den Konzernumsatz seit 2014 verdoppelt“, so CEO Christian Grotholt. Chefverkäufer Pablo Hofelich ergänzte: „Wir sind mit einem Auftragsbestand auf Rekordhöhe (ca. 189 Millionen, Vorjahr: 156,2 Millionen Euro) ins neue Jahr gestartet, und auch in Deutschland zieht inzwischen der Auftragseingang wieder an.“

Anlagen zur dezentralen Energieversorgung sind ein Trend. Das Unternehmen macht alles selbst: Es entwickelt, produziert und installiert Lösungen in einem wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Anlagen). Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung gehören dazu, ebenso Service und Wartung. Das Angebot umfaßt drei Energieerzeugungsarten: KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW sowie Spitzenlast-Aggregate mit elektrischer Leistung ab 500 kW. Die KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90% und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedrückt und kann bis auf 5 ansteigen. 2G steht an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung.