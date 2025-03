Klare Weichenstellungen für die Rohstoffversorgung in der neuen Legislaturperiode Der Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. (MIRO) richtet klare Erwartungen an die künftige Bundesregierung: Die Sicherstellung der heimischen Rohstoffversorgung muss in Koalitionsverhandlungen oberste Priorität haben - besonders in Zeiten …