STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. K.o.-Call auf Euro-Dollar (WKN ME2S15)

Die wechselvolle Zollpolitik der USA führte zu erheblichen Schwankungen der Wechselkurse, vor allem beim Euro-Dollar. Die ersten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump haben den Euro im Januar auf den tiefsten Stand seit November 2022 fallen lassen. Seitdem hat sich die europäische Einheitswährung sukzessive erholt. In dieser Woche hat sich der Aufwärtstrend noch beschleunigt. An der Euwax wird der K.o.-Call heute gekauft. 2. Call-Optionsschein auf Goldman Sachs (WKN MG80CD)

Die Anzeichen eines wirtschaftlichen Abschwungs in den USA verdichten sich. Ein Rückgang bei den konjunkturellen Frühindikatoren hat die Wirtschaftssorgen verstärkt. Von dieser Entwicklung sind Bank-Aktien negativ betroffen. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Goldman Sachs ordentlich performt und ist in den vergangenen 6 Monaten um 25 Prozent gestiegen. Zuletzt setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein und drückten auf den Kurs. Derivateanleger bleiben bei Goldman Sachs optimistisch gestimmt und kaufen den Call-Optionsschein. 3. Call-Optionsschein auf Bilfinger (WKN SX04B8)

Die Aussicht auf Investitionen von 500 Milliarden Euro in die deutsche Infrastruktur haben die Aktien von Bau-Unternehmen beflügelt. Bilfinger dürfte einer der großen Profiteure davon sein und hatte sich gestern bei der Vorstellung seiner Jahresergebnisse 2024 insgesamt sehr zuversichtlich für das laufende Jahr gezeigt. Bilfinger will 2025 noch profitabler werden und erhöht die Dividende. Aktionäre honorieren die Aussichten und lassen die Aktie heute um mehr als 20 Prozent nach oben schnellen. Der Call-Optionsschein wird heute an der Euwax verkauft.

Euwax Sentiment