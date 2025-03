Bitcoin: Verpufft der "Trump-Effekt"? Entscheidender Termin am Freitag

In den letzten zwei Wochen hat der Bitcoin-Kurs sich extrem volatil gezeigt. Nach einer Korrektur von über 20 Prozent, die den Kurs bis unter die Marke von 90.000 US-Dollar und wichtige charttechnische Unterstützungen gedrückt hat, sorgte eine neue Ankündigung von US-Präsident Donald Trump für eine schnelle Erholung. Die USA arbeiten weiterhin an einer strategischen Krypto-Reserve, in der laut Trump neben Bitcoin auch in den USA ansässige Projekte wie XRP, Solana und Cardano enthalten sein sollen.

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump Anfang November 2024 ist der Bitcoin-Kurs in eine Rallye-Phase übergegangen und hat sein altes Zyklushoch von 69.000 US-Dollar nachhaltig durchbrochen. Nach dem Erreichen eines neuen Rekordhochs von knapp 109.000 US-Dollar im Januar hat die Rallye mittlerweile jedoch ihr Momentum verloren, da eine Fülle an makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten sowie krypto-marktinterne Probleme wie der Bybit-Hack die Stimmung belastet haben.

Anschließende, weitere Ankündigungen Trumps im Zoll-Streit mit China, Europa und weiteren Handelspartnern haben die Stimmung am Markt jedoch schnell wieder gedrückt. Strukturell bleibt der Bitcoin-Chart jedoch in einer konstruktiven Ausgangslage. Trotz der extremen Volatilität der letzten Tage konnten der 200-Tage-Trend und die charttechnische Unterstützung im Bereich von 80.000 US-Dollar gehalten werden und seit dem lokalen Tief bei 78.000 US-Dollar befindet der Bitcoin-Kurs sich wieder in einem kurzfristigen Aufwärtstrend.

Entscheidender Termin am Freitag

Am Freitag, den 7.3.2025 veranstaltet das Weiße Haus das erste "Crypto-Council" – mit dem Ziel, ein klares regulatorisches Rahmenwerk für Krypto-Assets zu schaffen. Erwartete Teilnehmer sind u. a. Coinbase-CEO Brian Armstrong, Michael Saylor (MicroStrategy), Matt Huang (Paradigm), Vlad Tenev (Robinhood) und Sergey Nazarov (Chainlink). Über die genaue Agenda wurden bisher keine weiteren Details veröffentlicht, es gibt jedoch deutliche Hinweise, dass eine Ankündigung bezüglich der geplanten strategischen Krypto-Reserve folgen soll.

Handelsminister Howard Lutnick bestätigte zuletzt, dass Trump die Bitcoin-Reserve als zentralen Bestandteil der zukünftigen US-Finanzstrategie betrachtet. Neben Bitcoin sollen auch andere Kryptowährungen berücksichtigt werden, jedoch unter einem anderen Rahmenwerk. Laut Trump sollen ETH, XRP, SOL und ADA Teil der US-Krypto-Reserve sein. Diese Entscheidung bleibt jedoch umstritten, da viele Branchenvertreter eine Beschränkung auf Bitcoin bevorzugen.

Bullen und Bären halten sich die Waage

Der Wahlsieg von Trump und die im Wahlkampf abgegebenen Versprechen haben in den letzten Monaten eine extreme Erwartungshaltung unter Investoren aufgebaut, die sich in Form der explosiven Rallye bis auf einen Bitcoin-Preis von knapp 110.000 US-Dollar ausgedrückt hat. Die Ereignisse der jüngsten Wochen haben jedoch zu einem deutlichen Stimmungsumschwung geführt.

Krypto-interne Ereignisse wie der größte Börsen-Hack der Geschichte rund um Bybit, vor allem jedoch die Exzesse im "Memecoin-Casino" auf der Solana-Blockchain, an der auch die Trump-Familie selbst oder andere Staatsoberhäupter wie der argentinische Präsident Milei eine Mitschuld getragen haben, waren keine Hilfe für die Reputation des Sektors. In Kombination mit den wachsenden wirtschaftlichen Unsicherheiten durch die neue US-Zollpolitik und Verwerfungen bei den Verhandlungen um ein mögliches Ende im Ukraine-Krieg hat dies zu der Korrektur der letzten Wochen geführt.

Während der Altcoin-Sektor in diesem Krypto-Zyklus der Performance von Bitcoin deutlich hinterherhinkt, weist der Bitcoin-Kurs trotz der enormen Volatilität weiterhin eine strukturelle Stabilität auf, die für einen intakten Bullrun spricht. Auch wenn die Aktionen von Trump seit seiner Amtseinführung nicht ganz den Erwartungen entsprochen haben, hat er doch bereits einige seiner Versprechen geliefert und im Hintergrund gehen die Entwicklungen weiter.

Krypto-freundliche Regierungsmitglieder wie Paul Atkins (SEC), Howard Lutnick (Handelsministerium) und David Sacks (Krypto-Chefberater) wurden ernannt und die Abschaffung der Verordnung SAB 121 erlaubt nun traditionellen Finanzinstitutionen die Verwahrung von Kryptowährungen. Auf Bundesstaatenebene arbeiten währenddessen diverse Staaten an eigenen strategischen Bitcoin-Reserven und weiteren Pro-Krypto-Regulationsreformen. Sollte nun auch eine entsprechende Ankündigung nach dem Krypto-Gipfel am Freitag im Weißen Haus folgen, wäre der nächste handfeste Schritt in Sachen Bitcoin- und Krypto-Adaption in den USA getan und konnte die Fantasie der Anleger wieder beflügeln.

Unabhängig von der Entwicklung auf der regulatorischen Ebene bleibt die Liquiditätsfrage langfristig die entscheidende für den Bitcoin-Kurs. Bitcoin ist und bleibt ein sensibles Barometer für den Liquiditätszustand an den Märkten und profitiert im extremen Maße von einem Überfluss an Liquidität. Nötige Stimulus-Maßnahmen aufgrund der chinesischen Wirtschaftskrise, der Rezession in Europa und der Schuldenkrise in den USA bleiben die entscheidenden Themen für 2025 und dürften wieder in den Fokus rücken, sobald kritische Levels am US-Anleihemarkt oder in Form der konjunkturellen Entwicklung erreicht werden.

Denken Sie langfristig!

Gastautor: Alexander Mayer

Die Bitcoin-Investmentthese auf dem Prüfstand – ob und warum Bitcoin wirklich mehr als ein Spekulationsobjekt ist, erfahren Sie in der aktuellen Analyse von decentralist.

Alexander Mayer ist seit 2019 als Journalist an den Finanzmärkten tätig und seit 2017 als Investor im Krypto-Sektor unterwegs. Auf seinem Blog decentralist blickt er mit einem makroökonomischen Fokus auf die Krypto-Märkte.