Die KI-Branche leidet, aber Microsofts Leidenszeit könnte von kurzer Dauer sein!

In einer Mitteilung an Investoren erklärte Evercore-Analyst Kirk Materne am Dienstag, dass die aktuellen Kurse bereits viele makroökonomische Unsicherheiten widerspiegeln, aber die fundamentalen Stärken des Unternehmens unterschätzt werden.

"Microsoft ist gut positioniert, um die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach KI-Diensten sowohl auf der Anwendungs- als auch auf der Infrastrukturebene zu monetarisieren", sagte Materne. Die Run-Rate für KI-Wachstum liege bei über 100 Prozent und nähere sich 13 Milliarden US-Dollar.