UNITE Sciences e. V. feierlich gegründet / 19 Wissenschaftseinrichtungen aus Berlin und Brandenburg unterzeichnen Satzung (FOTO)

Berlin (ots) - Mit der feierlichen Unterzeichnung der Satzung wurde gestern der

UNITE Sciences e.V. offiziell gegründet. Der gemeinnützige Verein vereint 19

renommierte Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre

Forschungseinrichtungen aus Berlin und Brandenburg mit dem gemeinsamen Ziel,

unternehmerische Talente zu fördern, den Wissens- und Technologietransfer zu

stärken und in Kooperationen mit innovationstreibenden Unternehmen der

Hauptstadtregion ein dynamisches Innovationsökosystem für wissenschaftsbasierte

Start-ups zu schaffen. Der Verein wird eine zentrale Rolle bei der

länderübergreifenden Startup Factory UNITE einnehmen und als Gesellschafter der

UNITE gGmbH agieren.



Ein starkes Netzwerk für unternehmerische Exzellenz





Die 19 Gründungsinstitutionen bringen ihre wissenschaftliche Expertise undlangjährige Erfahrung in der Förderung von Innovationen ein. Durch die engeZusammenarbeit mit der Startup Factory UNITE entsteht eine leistungsfähigePlattform, die jungen Unternehmerinnen und Unternehmern den Weg zur Gründungerleichtert und gleichzeitig den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaftintensiviert.Aus ihrer Mitte wählten die Gründungsmitglieder Prof. Dr. Günter M. Ziegler,Präsident der Freien Universität Berlin und Sprecher Berlin University Alliance,als Vorsitzenden des Vorstands. Er betonte: "Heute ist ein guter Tag für unsereHauptstadtregion. Die Gründung des UNITE Sciences e. V. ist ein starkes Signal.Die Berliner und Brandenburger Wissenschaftseinrichtungen stehen bereit, dieenorme Wissenschaftsleistung Berlins und Brandenburgs in Wirtschaftsleistung zuübersetzen und so ganz unmittelbar greifbar zu machen. Ich danke denGründungsmitgliedern für das mir entgegengebrachte Vertrauen."Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Prof. Dr. Sabine Baumann, VizepräsidentinForschung und Transfer der Hochschule für Wirtschaft und Recht, Prof. Dr.-Ing.Stephan Völker, Vizepräsident Forschung und Berufung der Technischen UniversitätBerlin, Prof. Dr. Susanne Buiter, Wissenschaftliche Vorständin des GFZHelmholtz-Zentrum für Geoforschung, und Prof. Dr.-Ing. Alexander Pfriem,Vizepräsident für Forschung und Transfer der Hochschule für nachhaltigeEntwicklung Eberswalde (HNEE), gewählt.Zukunftspläne: Einbindung von Business Partnern und AmbassadorsDer UNITE Sciences e.V. ist erst der Anfang einer umfassendenGovernance-Struktur für die Startup Factory von UNITE, die zukünftig auf dreiSäulen stehen wird. Gestern, am 4. März 2025, beauftragte der Verein denVorstand mit der Gründung der UNITE gGmbH.In den kommenden Wochen erfolgt außerdem die Gründung des Business-Vereins, der