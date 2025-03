HUAWEI Mobile Services signalisiert auf dem MWC 2025 ein starkes Engagement für die Transformation der Zukunft des Tourismus

BARCELONA, Spanien, 5. März 2025 /PRNewswire/ -- Da China weiterhin ein wichtiger Tourismusmarkt für Reisen nach Spanien ist, ist die Anpassung an die sich ändernden Verbraucherpräferenzen für die Tourismusbranche von entscheidender Bedeutung. Zu den wichtigsten Trends, die den chinesischen Tourismus im Jahr 2025 prägen werden, gehören die Desaisonalisierung, bei der die Reiseziele versuchen, Besucher außerhalb der Spitzenzeiten anzulocken, und die Dezentralisierung, bei der die Erkundung außerhalb der großen Städte gefördert wird. Hinzu kommt, dass Touristen längere Aufenthalte anstreben, um immersivere kulturelle und Luxuserfahrungen zu sammeln.

Um diesen Markt zu erschließen, bietet HUAWEI Mobile Services mit seiner Petal Ads-Plattform Unternehmen wertvolle datengestützte Einblicke, die ihnen helfen, chinesische Touristen zu verstehen und anzusprechen, indem sie deren Vorlieben und Verhalten in Echtzeit untersuchen.

Das Engagement von HUAWEI Mobile Services für die Tourismusbranche

Mit der Unterzeichnung von zwei Memorandums of Understanding (MOUs) auf dem MWC 2025 hat HUAWEI Mobile Services seine Präsenz in der Tourismusbranche in Spanien durch eine Partnerschaft mit dem Ministerium für Tourismus und auswärtige Angelegenheiten der Regionalregierung von Andalusien und der Tourismusbehörde der Stadt Madrid gestärkt und damit die Grundlage für Innovationen und einen stärkeren wirtschaftlichen Einfluss auf den Tourismussektor gelegt.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Turismo Andalucía und der Tourismusbehörde der Stadt Madrid, um das Premium-Reiseerlebnis in Spanien zu verbessern", sagte Shan Xuefeng, Management Director of Consumer Cloud Service Europe Ecosystem Development & Sales, HUAWEI Consumer BG. „Durch die Kombination unserer Expertise in digitalen Lösungen mit ihrem Engagement für die Entwicklung des Tourismus freuen wir uns auf ein intelligenteres, innovativeres und nachhaltigeres Tourismus-Ökosystem, das chinesischen Reisenden ein unvergessliches Erlebnis bieten wird."

MOU festigt die weitere Zusammenarbeit zur Etablierung von Andalusien als europäisches Top-Reiseziel.

Mit dieser Absichtserklärung wird die Partnerschaft zwischen Turismo Andalucía und HUAWEI Mobile Services weiter vertieft. Gemeinsam werden sie auch in Zukunft starke Co-Marketing-Initiativen entwickeln und ihre Partnerschaftsbemühungen im Jahr 2025 und darüber hinaus ausweiten.