Kupfer nun rasant auf 5 USD? Produzentenaktie nach Ausverkauf vor Kursrallye?

Die aktuellen Entwicklungen bei Silber sollte man in diesen Tagen ganz genau verfolgen. Silber setzte zuletzt zurück. Stimmung und Preis drehten jedoch erneut. Mittlerweile klopft Silber mit Vehemenz an den zentralen Widerstandsbereich von 32,2 US-Dollar an. Gelingt dem Silberpreis dieses Mal der ultimative (und ganz nebenbei auch längst überfällige) Befreiungsschlag?

Obenauf ist auch wieder der Kupferpreis. Der zuletzt zu beobachtende Rücksetzer wurde eindrucksvoll kompensiert. Ungeachtet der nach wie vor vorhandenen Belastungsfaktoren attackiert der Kupferpreis zur Stunde erneut den markanten Widerstandsbereich um 4,6 US-Dollar / 4,7 US-Dollar. Ein Vorstoß des Kupferpreises über die Zone von 4,7 US-Dollar würde die Tür in Richtung 5 US-Dollar weit öffnen.

Produzentenaktie nach Ausverkauf wieder interessant

Produzentenaktien bieten weiterhin exzellente Perspektiven. So manche Aktie eines Gold-Silber-Kupferproduzenten musste in den letzten Wochen kräftig Federn lassen. Bei der einen oder anderen Aktie ist auch der Begriff Ausverkauf zutreffend. Aber bekanntlich bieten derartige Sondersituation Chancen. Eine solche könnte sich nun bei Hudybay Minerals eröffnen.

Im Kommentar „Kupfer in Nöten. Anders als Barrick Gold enttäuscht dieser Gold-Kupferproduzent“ wurden die damals aktuellen Zahlen für das 4. Quartal 2024 und der Ausblick des kanadischen Gold-Kupferproduzenten auf das Jahr 2025 ausführlich thematisiert. Noch einmal zur Erinnerung: Vor allem die schwache Prognose der Kanadier in Bezug auf die Goldproduktion in 2025 trübte die Stimmung. Das Ganze mündete in einem knackigen Ausverkauf.

Die Aktie durchbrach wichtige Unterstützungen. Nicht zuletzt die eminent wichtige Marke von 8 US-Dollar wurde unterschritten. Kurzzeitig drohte sogar ein Rutsch unter die Zone 7,0 US-Dollar / 6,7 US-Dollar. Dieser Rücksetzer könnte sich im Nachhinein als wichtige Marktbereinigung herausstellen. Um dieses Szenario voranzutreiben, muss Hudbay Minerals in einem ersten Schritt über die 7,5 US-Dollar laufen. Bei einem Ausbruch über die 8 US-Dollar würde die untere Trendwende Form annehmen. Ein Rücksetzer unter die 6,7 US-Dollar würde allerdings die Karten noch einmal gänzlich neu mischen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

