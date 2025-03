Europäische Top-Cloud-Player definieren neuen offenen API-Standard (FOTO)

Mailand (ots) - Europäische Cloud-Schwergewichte Aruba, IONOS und Dynamo setzen

mit der Sovereign European Cloud API (SECA) einen neuen Branchenstandard für

Cloud-Infrastrukturmanagement und legen Fundament für EuroStack und echte

souveräne EU Cloud-Infrastruktur



- SECA (Sovereign European Cloud API) ist die neue offene

Cloud-Industriestandard-API-Spezifikation, initiiert von Aruba, IONOS und

Dynamo.

- Der Standard ist offen und inklusiv gestaltet und lädt alle europäischen

Cloud-Anbieter dazu ein, ihn zu übernehmen und zu seiner Weiterentwicklung

beizutragen.

- Dieser Best-in-Class-Standard fördert die digitale Souveränität und

Unabhängigkeit europäischer Unternehmen und des öffentlichen Sektors und

ermöglicht ihnen die Bereitstellung und Verwaltung von Cloud-Infrastrukturen

ohne Vendor-Lock-in und Verlust der Kontrolle über ihre Daten.

- Zu den Vorteilen von SECA gehören verbesserte Interoperabilität,

Skalierbarkeit und Sicherheit sowie eine größere Unabhängigkeit und

Flexibilität für die Kunden auf lange Sicht.

- Die SECA-API ist ein wichtiger Baustein für die EuroStack-Initiative, die die

Schaffung einer souveränen und interoperablen digitalen Infrastruktur für

Europa ermöglicht.





Seite 2 ► Seite 1 von 6

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte IONOS Group Aktie Beiträge: 552 Beiträge:

Um Cloud-Dienste als Grundlage für echte digitale Souveränität in ganz Europa zufördern, haben Aruba, IONOS und Dynamo während des Dynamo Cloud Business Forumsin Mailand gemeinsam die Spezifikation einer neuen Schnittstelle (API) für dasManagement von Cloud-Infrastrukturen vorgestellt.Die Sovereign European Cloud API (SECA) steht in ihrer ersten Version alleneuropäischen Cloud-Anbietern zur Verfügung und ermöglicht freien Zugang ohnezusätzliche Betriebskosten. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, dieDateninteroperabilität zwischen Cloud-Diensten zu verbessern, so dass NutzerWorkloads und Anwendungen nahtlos in verschiedenen Cloud-Umgebungen ihrer Wahlbereitstellen und ausführen können. Außerdem wird ein einfacher Zugang zu denjeweiligen Plattformen gewährleistet, während gleichzeitig ein Höchstmaß anSicherheit, Kontrolle und Datenhoheit in voller Übereinstimmung mit den strengeneuropäischen Standards gewahrt bleibt.Unternehmen können so integrierte Lösungen nutzen, die für mehr Effizienz undInnovation sorgen und gleichzeitig die vollständige Einhaltung europäischerVorschriften gewährleisten. Aruba und IONOS werden die ersten beideneuropäischen Cloud Service Provider (CSP) sein, die ihren Kunden die neueSECA-API zur Verfügung stellen.Dynamo, die All-in-One-Plattform für die Integration mehrerer Anbieter in eineneinheitlichen B2B-Marktplatz, der gemäß der europäischen Gesetzgebung für