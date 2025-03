Meinungsfreiheit mit Marvin Steinberg: Unbequem, unzensiert, unverzichtbar!

Bild: Meinungsfreiheit Podcast. Bildquelle: Marvin Steinberg



Wer im Ditalen Zeitalter bereit ist seine eigene Meinung zu sagen, der wird für diese entweder gefeiert, oder kritisiert. Schluss damit, meint Unternehmer und Medienmacher Marvin Steinberg mit seinem neuen Podcast auf Youtube. „Demokratie ist es auch die Gegenstimmen zu hören und wirken zu lassen.“ Es wird brisant!

Gemeinsam mit Paul Klicks und Tobias Richter startete im Februar ein Podcast mit Brillanz. Dabei verstehen Hörer schnell: Hier ist etwas definitiv anders, als bei den herkömmlichen Podcasts.

Brisante Themen. Ehrliche Worte. Keine Tabus. Echte Substanz.

Viele Podcasts scheitern an vorgekauten Informationen, weitergespülten, inhaltsleeren Phrasen und Nachrichten. Unbequeme Fragen bleiben ungefragt und Auseinandersetzung wird im öffentlichen Gespräch möglichst vermieden. Anders geht es beim Podcast „Meinungsfreiheit“ einher. Hier zählen:

- Kritische Auseinandersetzungen

- Kompromisslose Analysen

- Perspektiven, die deinen Horizont sprengen.

Content mit Gewicht, Energie und Relevanz, so verpackt, dass man als Zuhörer wächst. Nicht nur an neuen Meinungen, sondern auch in Richtung Unabhängigkeit. „Jede unserer Folgen soll Impulse vermitteln, die man sofort für sich nutzen kann“, verspricht Marvin Steinberg überzeugt.

Was erwartet uns?

Schattenmächte enthüllt:

Wer hält die globalen Zügel wirklich in der Hand und was können wir für uns selbst daraus lernen?

Meinungsfreiheit oder Manipulation?

Wer zieht wo die Grenze und warum?

Reiches Deutschland? Warum merkt man nichts davon?

Finanzielle Intelligenz und Wohlstand scheint für viele Deutsche kaum mehr zu erreichen. Steinberg, Klicks und Richter liefern Expertenwissen mit dem Potenzial Geldbörsen zu füllen.

Business & Erfolg: Wie wird man wirklich erfolgreich? Wie baut man ein florierendes Unternehmen auf? Was sind die Geheimnisse der Millionäre? Und vor allem: Wie macht man einen lukrativen Exit?



Thema Gesundheit – Wissen, das dir keiner verraten will!

Hochkontrovers und fernab des Mainstreams: Warum sind viele Menschen krank, obwohl sie denken, gesund zu leben? Welche Methoden gibt es, um den Körper in Topform zu bringen – und warum will das Establishment nicht, dass du sie kennst?



Themen, die sonst niemand wagt anzusprechen

Frei nach dem Motto: „No more Bullshit!“ gibt es hier knallharte Diskussionen und keine leere Versprechen.

Meinungsfreiheit ist das wertvollste Gut unserer Zeit

Rechts gegen Links, Extrem gegen Extrem. Bereits seit Jahrzehnten zeichnet sich ab, dass ein „DAGEGEN“ selten zu einem „DAFÜR“ wird. Dabei ist es gerade der Dialog, der unfassbar wichtig ist, um eine Demokratie aufrechtzuerhalten und Meinungen zu bilden.

Das weiß auch Marvin Steinberg: „Die wahre Meinungsfreiheit steht auf dem Prüfstand. Wir setzen ein Z eichen und schaffen eine Plattform, auf der echte Gespräche stattfinden – ohne Filter, ohne Maulkorb. Doch es geht nicht nur um Debatten - unser Ziel ist, dass jeder Zuschauer etwas mitnimmt, das sein Leben nach vorne bringt.“

Online & Offline: Das Beste aus beiden Welten!

Zusätzliche Besonderheit ist der Community-Gedanke, den sich die drei Gründer zum Ziel gesetzt haben. Menschen zusammenzubringen ist eines der Grundpfeiler hinter der neuen „Meinungsfreiheit“-Podcast Show, welche bereits jetzt auf allen Kanälen verfügbar ist. Funktionieren soll dies mithilfe von exklusiven Offline-Events, Meet & Greets mit hochkarätigen Persönlichkeiten, VIP-Events für tiefgehende Diskussionen ohne Grenzen und spektakulären Erlebnissen – vielleicht auf einer Yacht, vielleicht an einem geheimen Ort. „Unser Podcast ist im Grunde eine digitale Master Mind mit großartigen Köpfen unserer Zeit. Als Zuhörer hast du nahezu interaktiv die Möglichkeit selbst nicht nur zuzuhören, sondern ein Teil davon zu werden“, schildert Steinberg das Podcast-Erlebnis.

Jetzt einsteigen – Wahrheit ohne Kompromisse!

Die „Meinungsfreiheit Podcast Show“ ist ab sofort auf YouTube live. Aber Achtung: Was du hier hörst, könnte alles verändern - deine Perspektive, deine Entscheidungen, deine Finanzen, deine Zukunft.

Millionenschwer: Die Köpfe hinter dem Podcast

Mit Steinberg, Klicks und Richter sitzt ein Trio am Mikrofon, das einiges zu erzählen hat. Social Media Erfolge, Heilung von einem Schlaganfall, millionenschwere Unternehmer-Exits und Fitness-Ziele. Dabei immer auf Augenhöhe und pure Menschen aus der Mitte: Aber auch ihre Geschichte erzählen sie im Meinungsfreiheit Podcast, ungeschönt und mit allen Wahrheiten, die damit einhergehen. Common Sense: Man muss auch verlieren können, um zu gewinnen.

Fest steht: Wer die Meinungsfreiheit Podcast Show auf Youtube und Instagram verfolgt, der erkennt schnell, dass das Gewinner-Mindset sich nach und nach auch im eigenen Geist manifestiert. Desto mehr Folgen man dabei hört, desto mehr kommt das Gefühl auf als vierter Freund am gleichen Tisch zu sitzen. Endlich ein Podcast, der sich nicht nur gut anfühlt, sondern auch ausgezeichnet hören lässt.



Mehr als ein Podcast: Hier beginnt die Zukunft

Die Bewegung wächst – und mit ihr die Möglichkeiten. Bald wird der Meinungsfreiheit Podcast auch auf Tribeverfügbar sein, der Plattform für echten, freien und sicheren Austausch. Ein neuer Ort, an dem ehrliche Gespräche ohne Grenzen stattfinden können.

Die „Meinungsfreiheit Podcast Show“ ist mehr als nur ein Podcast – sie ist eine Bewegung. Hier werden Wahrheiten ausgesprochen, die anderswo verschwiegen werden. Wer bereit ist, seine Perspektive zu erweitern, neue Impulse für sein Leben mitzunehmen und Teil einer echten Community zu werden, sollte keine Folge verpassen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um einzusteigen und die Veränderung selbst mitzuerleben. Schau rein, hör zu – und sei dabei.