Trump's Krypto-Gipfel steht bevor – Was ist zu erwarten?

Am Freitag wird im Weißen Haus der erste Krypto-Gipfel stattfinden, und die bedeutendsten Akteure der Branche kämpfen um einen Platz an diesem Tisch. Dieser Gipfel, der unter der Leitung des "Krypto-Zaren" David Sacks stattfinden soll, ersetzt de facto den ursprünglich angekündigten "Krypto-Rat", den die Trump-Administration in den vergangenen Wochen leise abgeblasen hat.

Warum der Krypto-Rat gescheitert ist