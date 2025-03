Gemeinsamer Deutschland-Auftritt mit neuem ADAC-Magazin

Berlin, Deutschland (ots) - Die Kärnten Werbung und die STG/Steirische Tourismus

Gemeinsame Sache haben die zwei Bundesländer bereits im Vorjahr zum Thema

Adventbewerbung in Italien gemacht. Da war es ein 32-Seiten-Beileger mit einer

Auflage von 209.000 Stück in insgesamt 4 italienischen Magazinen.





"Durch die Verbindung mit der neuen Koralmbahn wachsen die Steiermark undKärnten sowohl als Wirtschaftsstandort mit 1,1 Mio. Einwohnerinnen undEinwohnern als auch als kulinarisch hochstehende Urlaubsdestination mit Bergen,Seen und Städten näher zusammen. Das ist für beide Partner eineWin-win-Situation", so Michael Feiertag, GF Steirische Tourismus undStandortmarketing GmbH- STG.Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner : "Durch die schnelleBahn-Verbindung eröffnen sich großartige neue Urlaubs- undAusflugsmöglichkeiten. Um die Ausweitung des Erlebnisraums und die vielfältigenFreizeitangebote in Österreichs Süden gebündelt zu bewerben, werden wirgemeinsame Werbemaßnahmen umsetzen. Ich freue mich sehr, dass wir nun mit demADAC auch ein sehr gelungenes Reisemagazin präsentieren dürfen, das das "Bestebeider Welten" vereint.""Als koordinierender Regionalclub des Magazins ADAC Urlaub sind wir begeistertvon der Sonderbeilage, die die Vielfalt und Schönheit von Kärnten und derSteiermark eindrucksvoll präsentiert. Unsere Leserinnen und Leser erhaltendadurch Inspirationen und zuverlässige Informationen für ihre Urlaubsplanung.Wir danken allen engagierten Partnern, die mit ihrem Know-how und ihrerLeidenschaft maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben", sagt AndreasHartel, Geschäftsführer ADAC Hessen-Thüringen .Dr. Markus Schönmann, Geschäftsführer von storyboard, erklärt: "Ich freue michsehr, dass wir mit der Sonderausgabe des ADAC Urlaub Magazins für Kärnten unddie Steiermark einen weiteren Meilenstein in unserer langjährigen Zusammenarbeitmit dem ADAC setzen können. Dieses Projekt spiegelt unser Engagement fürhochwertigen Tourismusjournalismus wider - ermöglicht durch die tatkräftigeUnterstützung unserer Partner und der regionalen Teams. Ich bin überzeugt, dassdiese Ausgabe die Attraktivität unserer Regionen eindrucksvoll präsentiert undfreue mich auf weitere spannende Projekte."ADAC-Urlaub: "Best of Österreich"Die Beilage im Magazin ADAC-Urlaub trägt den Titel "Best of Österreich".Leserinnen und Leser gehen dabei auf 45 Seiten in beiden Bundesländern aufEntdeckungsreise für den nächsten Sommerurlaub.Zu entdecken in der Steiermark, u. a.:- Besuch bei steirischen Winzerinnern- Abstecher in der Stadt Graz- Magische Momente im GesäuseTop Tipps Kärnten, u. a.:- Abkühlung an den schönsten Seen- Die Kärntner Slow-Food Travel Regionen- Entdeckungsreiche WanderungenZahlen, Daten, Fakten:- Auflage: 180.000 Stück- 800.000 Leserinnen und Leser, plus weitere 300.000 über die ADAC Website- ET 27.2.2025 - Präsentation auf der ITB am 5. März 2025- Vertrieb: ADAC Geschäftsstellen, ADAC Reisebüros, alle Mitglieder- Verlängerung der Geschichten in den Magazinen des Klambt-Verlags- Beteiligungen: Region Graz und Murau auf steirischer Seite, in Kärnten sinddie Regionen Villach - Faaker See - Ossiacher See, die Region Klopeiner See -Südkärnten - Lavanttal sowie die Region Millstätter See - Bad Kleinkirchheim -Nockberge mit an Bord sowie die Österreich Werbung.