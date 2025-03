Ad Alliance rollt xMedia-Produkt für Programmatic Advertising aus / Live-Test mit MediaMarktSaturn

Köln (ots) - Ad Alliance treibt ihre Transformationsgeschichte unter dem Label

CrossOver Evolution weiter voran und schlägt mit der programmatischen

Ausspielung des BigScreen Spots ein neues Kapitel auf. Das xMedia-Produkt ist

eine leistungsstarke Lösung, bündelt die maximal adressierbare Reichweite im

Addressable TV (ATV) und Connected TV (CTV) und ist ab sofort exklusiv über die

Active Agent DSP der Virtual Minds programmatisch buchbar. Ad Alliance setzt

damit einen neuen Standard in der Welt des Programmatic Advertising.

Premierenpartner sind MediaMarktSaturn und die verantwortliche Mediaagentur

Publicis Media.



Programmatische Buchung für maximale Big-Screen-Reichweite





Mit dem BigScreen Spot Programmatic können Werbetreibende mit nur einer Buchungdie gesamte adressierbare Reichweite auf dem Big Screen nutzen. Die Buchungerfolgt zunächst als Programmatic Guaranteed Deal. Unterschiedliche Spotlängen,übergreifende Aussteuerung und Optimierung durch gattungsübergreifendes Cappingauf Haushalts-Ebene mit dem xMedia FC sowie verschiedene Targetingmöglichkeitenfür eine selektive Zielgruppenansprache stehen dafür zur Verfügung und sorgenfür noch mehr Relevanz der Werbebotschaft. Gleichzeitig erlebt das Publikum denzielgerichteten Spot im Vollbildmodus, ganz so wie beim TV-Live-Erlebnis. Durchden programmatischen Zugang wird der Prozess deutlich vereinfacht. Kampagnenkönnen in Echtzeit angepasst und optimiert werden. Den Live-Test startetMediaMarktSaturn im Februar mit zwei Kampagnen-Flights und unterschiedlichenSpotlängen von 15-, 20- und 30-Sekündern, die im gesamten BigScreen-Netzwerkausgespielt wurden.Miriam Fonfe , Head of Marketing MediaMarktSaturn Deutschland: "Wir freuen uns,das neue BigScreen Spot Programmatic-Format nutzen zu können und sind gespannt,wie wir mit dieser innovativen Lösung die Reichweite unserer Kampagnen aufAddressable TV und Connected TV maximieren können. Erste Tests haben bereitsstattgefunden, und die Möglichkeit, unsere Spots in Echtzeit zu optimieren undgezielt auf relevante Zielgruppen auszuspielen, eröffnet uns neue Potenziale inder Werbung."Robert Buendge , Managing Partner bei Publicis Media: "Der BigScreen SpotProgrammatic markiert einen bedeutenden Fortschritt im Programmatic Advertising.Das Versprechen, digitale Logiken mit den Stärken des Fernsehens zu kombinierenhat Ad Alliance gehalten. Der Test ist sehr gut gelaufen und künftig können wirZielgruppen am Big Screen noch effektiver denn je adressieren. Wir freuen unssehr, dass wir mit unserem Kunden MediaMarktSaturn Teil dieserInnovationsgeschichte sind."Frank Vogel , Geschäftsführer Ad Alliance: "Wir halten unser Tempo und laufenweiter Richtung Video Big Screen. Mit unserem BigScreen Spot bündeln wir dieunterschiedlichen Nutzungssituationen am Big Screen und erzielen eineadressierbare Videoreichweite, die weit größer ist als die der internationalenKonkurrenz. Damit konnten wir im Markt bereits punkten. Jetzt legen wir nach undbieten für diese Produktlösung auch den programmatischen Zugang. Ein weitererrichtiger und wichtiger Schritt zur Konvergenz."Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachenindividueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für dieVermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Groupsowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlichvermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact alsDienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarkensowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatzinnovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - vonProgrammatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung.