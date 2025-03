Evercore enthüllt: Diese Aktien sind die geheimen Gewinner im Handelskrieg!

Wochenlang schwelende Handelskonflikte haben sich zu einem globalen Handelskrieg ausgeweitet: Die am Dienstag in Kraft getretenen Zölle von US-Präsident Donald Trump auf die wichtigsten Handelspartner Kanada und Mexiko führten zu Vergeltungsmaßnahmen und schürten Ängste vor wirtschaftlicher Stagnation. Auch, wenn US-Handelsminister Howard Lutnick jüngst sagte, dass es Kompromisse bei den mexikanischen und kanadischen Zöllen geben könnte.

Laut Evercore ISI entwickelten sich Aktien mit geringer Volatilität bereits im Februar besser als der Gesamtmarkt, als sich die Anzeichen für einen Handelskrieg verdichteten und Unsicherheit die Märkte belastete.

"Verteidigung bleibt die beste Offensive", schreibt Julian Emanuel, Senior Managing Director bei Evercore ISI, in einer Mitteilung an Kunden. Evercore erwarte, dass Aktien mit niedriger Volatilität als defensiver Faktor in den kommenden Wochen und Monaten führend bleiben werden.

Der Finanzdienstleister nannte eine Reihe von "Handelskrieg-Helden" – Aktien aus dem Russell 3000 Index, die im obersten Fünftel hinsichtlich niedriger Volatilität und Aktienrückkäufen rangieren. Zu den genannten Unternehmen gehören unter anderem:

Evercores "Trade War Heroes" – Aktien mit geringer Volatilität

Unternehmen und Jahresperformance 2025

Valero Energy: +4,5 %

Assurant: -2,7 %

AbbVie: +17,7 %

Cigna: +13 %

CVS Health: +44,8 %

Centene: -3,4 %

DaVita: -3,8 %

Humana: +4,3 %

McKesson: +14,4 %

Molina Healthcare: +6,8 %

UnitedHealth Group: -5,5 %

Booz Allen Hamilton: -15,8 %

Lockheed Martin: -5,7 %

Apple: -4,9 %

GoDaddy: -10 %

HP: +8,8 %

VeriSign: +15,3 %

Stand: 04.03.2025

Evercore hebt insbesondere den Gesundheitssektor hervor, zu dem Unternehmen wie AbbVie, Centene, Humana, DaVita und UnitedHealth Group gehören. Gesundheitsaktien gelten traditionell als defensiver Schutz in unsicheren Zeiten, da sie in wirtschaftlichen Abschwüngen oft stabiler bleiben als wachstumsorientierte Sektoren.

AbbVie verzeichnet im Jahr 2025 eine starke Performance mit einem Kursanstieg von 17 Prozent.

Das Unternehmen übertraf im Januar mit seinen Quartalsergebnissen die Erwartungen der Wall Street und trat kürzlich in den lukrativen Markt für Adipositas-Behandlungen ein.

Apple gilt als sicherer Hafen. Das Unternehmen gehört laut Evercore zu den stabilen Werten im Handelskrieg.

Obwohl die Aktie 2025 bislang 4,7 Prozent gefallen ist, sieht Ben Reitzes, Leiter der Technologieanalyse bei Melius Research, in Apple einen sicheren Hafen unter den "Magnificent Seven". Er argumentiert, dass die zunehmende Nutzung von Künstlicher Intelligenz einen neuen Upgrade-Zyklus für das iPhone auslösen könnte.

Inmitten eines schwelenden Handelskriegs empfiehlt Evercore ISI defensive Aktien mit niedriger Volatilität. Gesundheits- und Rüstungswerte sowie Tech-Giganten wie Apple könnten Anlegern Sicherheit bieten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion