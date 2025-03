Nvidia-Aktie ist jetzt historisch günstig: Das ist DIE Kaufchance!

Nach einem 8,7-prozentigen Kursrückgang am Montag hat sich die Nvidia-Aktie leicht erholt und den Dienstaghandel mit einem Plus von 1,7 Prozent beendet. Am Mittwoch sind die Vorzeichen ebenfalls grün. Investoren suchen offenbar nach günstigen Einstiegsmöglichkeiten, da das Unternehmen weiterhin von hohen Investitionen in KI-Infrastruktur profitiert.

Laut Stacy Rasgon von Bernstein ist Nvidia nun nur noch mit einem leichten Bewertungsaufschlag zum S&P 500 gelistet – das niedrigste Niveau seit 2016. Zudem liegt die Aktie unter ihrem üblichen Bewertungsmultiplikator im Vergleich zum PHLX Semiconductor Index, was in den letzten zehn Jahren nur selten vorgekommen ist.