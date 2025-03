Huawei Cloud stellt auf dem MWC 2025 neue Cloud-Dienste und -Lösungen vor

BARCELONA, 5. März 2025 /PRNewswire/ -- Der Huawei Cloud Summit unter dem Motto „Accelerate Intelligence, Amplify Success" (Intelligenz beschleunigen, Erfolg verstärken) ging am 2. März in Barcelona zu Ende. Huawei Cloud stellte eine Reihe von innovativen Services und Lösungen vor, die die intelligente Transformation in verschiedenen Branchen vorantreiben.

Jacqueline Shi, President von Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, wies darauf hin, dass Huawei Cloud KI zur Kernstrategie macht und durch den Übergang von Cloud-nativ zu KI-nativ die Branche mit kontinuierlicher Innovation anführt. Sie führte aus, dass Huawei Cloud AI-nativ in zwei Bereichen definiert. Einer davon ist „KI für die Cloud", was bedeutet, dass alle Huawei-Cloud-Dienste mithilfe von KI zu intelligenten Diensten umgestaltet und verbessert werden. Der andere ist „Cloud für KI", wobei Huawei Cloud die beste Plattform aufbauen will, einschließlich Rechenarchitektur, Daten, Modell-Tools und Professional Services, um die Entwicklung von KI zu beschleunigen.

Im Jahr 2024 verzeichnete Huawei Cloud ein erhebliches Wachstum in Übersee, das um mehr als 50 % zunahm. Das Unternehmen hat sich zu einem bevorzugten digitalen Partner für zahlreiche Organisationen entwickelt, darunter über 140 Carrier und 500 Finanzinstitute.

Jacqueline bekräftigte die Entschlossenheit von Huawei Cloud, Cloud-Dienste und -Lösungen zu verbessern, um die Anforderungen von Kunden in allen Branchen zu erfüllen und ihnen zu helfen, die Intelligenz zu beschleunigen.

Für Carrier bietet Huawei Cloud eine neue Verbindungslösung, die ihnen hilft, mehr Anwendungen zu verbinden, um das Privatkunden- und Unternehmensgeschäft voranzutreiben.

Für Regierungen ermöglicht die Huawei Cloud den Übergang von E-Government und digitalen Diensten zu intelligenter Verwaltung. Das Huawei Cloud Pangu-Modell für Behörden, aPaaS und Big-Data-Services helfen Behörden, den Bürgern besser zu dienen.

Im Finanzbereich bietet Huawei Cloud die Digital Core-Lösung, um Mainframes zu ersetzen und die Anwendungsmodernisierung zu beschleunigen. Die Big-Data-Finanzlösung und das Pangu-Finanzmodell unterstützen intelligenten Kundenservice und intelligente Datenanalyse.