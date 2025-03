Robert Kiyosaki: "Der US-Dollar ist ein Betrug – kauft Bitcoin, Gold & Silber!"

In einem aktuellen Beitrag auf X bezeichnet er Fiatgeld als Betrug und kritisiert die Inflation sowie das unkontrollierte Gelddrucken der Regierungen. Kiyosaki prognostiziert einen Zusammenbruch des Finanzsystems und sieht Bitcoin als eine der wenigen Alternativen. Doch selbst er räumt ein: "Ist Bitcoin ein Betrug? Vielleicht… aber nicht so schlimm wie der US-Dollar und das Bankensystem."

Der Krypto-Analyst Ali Martinez sieht derzeit eine einmalige Kaufgelegenheit für Bitcoin. Er weist darauf hin, dass die globale Liquidität seit dem dritten Quartal 2024 ansteigt, während Bitcoin zuletzt in einer engen Handelsspanne feststeckte. "Die globale Liquidität steigt wieder, und Bitcoin hatte in der Vergangenheit eine hohe Korrelation damit. Doch seit Juli scheint Bitcoin nicht darauf zu reagieren – das stellt eine einzigartige Kaufgelegenheit dar."

Ein Warnsignal sieht Martinez jedoch im Verhalten der kurzfristigen Investoren, die ihre Bitcoin innerhalb der letzten sechs Monate gekauft haben. Ihr durchschnittlicher Einstandspreis liegt bei 92.000 US-Dollar, während Bitcoin aktuell deutlich darunter notiert – eine riskante Entwicklung für den Markt.

Bitcoin kämpft derzeit mit einer schwächeren Marktphase. Zwar kündigte Donald Trump am Sonntag eine "Strategic Bitcoin Reserve" an, doch bislang bleibt unklar, was diese wirklich bedeutet. Es könnte sich lediglich um eine symbolische Geste handeln, um die Unterstützung der USA für die Branche zu signalisieren – ohne konkrete Substanz.

Auf makroökonomischer Ebene wächst der Gegenwind für Bitcoin weiter. Die schwachen Wirtschaftsdaten aus den USA haben plötzlich Ängste vor einer möglichen Rezession ausgelöst. Gleichzeitig fiel der US-Dollar auf ein Dreimonatstief, da die USA Handelszölle auf Kanada und Mexiko eingeführt haben.

Die Deutsche Bank stellt zunehmend infrage, ob der US-Dollar weiterhin die sicherste Weltwährung bleibt. Laut George Saravelos, Global Head of FX Strategy der Bank, könnte der US-Dollar seinen traditionellen Status als sicherer Hafen verlieren, während sich die geopolitische Ordnung verändert. Auch Kathleen Brooks von XTB sieht eine Verschiebung der globalen Finanzmacht. "Die starke Erholung des Euro deutet darauf hin, dass Europas Stern aufgeht, während der US-Dollar weiter an Glanz verliert, da der 'Trump-Effekt' zu Ende geht."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion