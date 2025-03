Treffen der Versicherungswirtschaft und Banken aus dem D-A-CH und CEE-Raum am 3. und 4. Juni in Wien

Wien (ots) - Magic of Innovation: Customer Experience in the World of

Bancassurance



Am 3. und 4. Juni bringt die #MOI2025 in Wien bereits zum 11. Mal

Entscheidungsträger aus Versicherungswirtschaft und Banken aus dem

deutschsprachigen Raum sowie Zentral- und Osteuropa zusammen. Heuer wird ein

Schwerpunkt auf dem Thema Bancassurance liegen.



Erika Krizsan , Organisatorin des Erfolgsformats, erklärt: "Insurance und

Banking haben gemeinsame Herausforderungen und können viel voneinander lernen.

MOI steht für ,Magic of Innovation'. Wir schaffen bei der Konferenz für

Expertinnen und Experten sowie jungen Talente Inspiration, neue Kontakte und

spannende Zukunftsaussichten für die Branchen im deutschsprachigen Raum sowie

Zentral- und Osteuropa."





