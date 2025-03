China Unicom startet „AI Unites All"-Plan zur Überbrückung der digitalen Kluft durch industrielle Intelligenz - unterstützt von Huawei

In seiner Rede sagte Jian Qin: „China Unicom bleibt der technologischen Innovation als unserem Leitprinzip verpflichtet, nimmt die KI-Revolution aktiv an und trägt mit „Unicom Intelligence" und „Unicom Solutions" zur globalen intelligenten Transformation bei. Mit vorausschauender Planung und nachhaltigen Investitionen in KI setzen wir auf integrierte Innovation über fünf Säulen hinweg: Datenverarbeitungsinfrastruktur, Netzkonnektivität, Datenressourcen, Modellentwicklung und Anwendungsszenarien. Unser Ziel ist es, die Konvergenz von KI-Technologien und industriellen Anwendungen anzuführen und voranzutreiben."

BARCELONA, Spanien, 5. März 2025 /PRNewswire/ -- Während des MWC 2025 in Barcelona hielt China Unicom einen Entwicklungsworkshop mit dem Thema 5G-A Empowering, AI Transforming, Digital Living . Jian Qin, General Manager (GM) von China Unicom, und Yang Chaobin, Huawei Board Member und CEO der ICT Business Group, nahmen an der Pressekonferenz teil und hielten Reden. Mehrere Vertreter der Branche, darunter die GSMA, tauschten ihre Ideen aus. Der AI Unites All -Plan und die damit verbundenen Ziele wurden auf der Konferenz offiziell vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf der Integration von Netzwerken, Diensten und KI lag.

Yang Chaobin erwähnte in seiner Rede, dass Huawei sich auf die Zusammenarbeit mit China Unicom freut, um deren AI Unites All-Strategie zu unterstützen. „Wir werden dies tun, indem wir ein breites Spektrum an intelligenten Nutzeranwendungen mit den neuesten KI-Technologien ermöglichen. Dies wird es China Unicom ermöglichen, neue KI-Serviceportale mit globaler Wirkung zu schaffen und Intelligenz für alle zugänglich zu machen", sagte er.

Als strategische Partner pflegen Huawei und China Unicom eine enge Zusammenarbeit und arbeiten gemeinsam an konvergierten KI-Innovationen, um neue Geschäftsmöglichkeiten im Zeitalter der KI zu nutzen. Beide Parteien haben eine Cloud-basierte KI-Serviceplattform für Einzelpersonen und Privatanwender entwickelt, die Cloud, Computing, Netzwerke und Geräte zu einem einheitlichen KI-Serviceportal vereint. So führte China Unicom während der Asiatischen Winterspiele personalisierte und cloudbasierte KI-Telefone mit dem KI-Assistenten Tone ein. Das Produkt nutzt Mainstream-Basismodelle und 5G-A-Netze, um Nutzern in allen Szenarien ein einheitliches Erlebnis sowie sichere und zuverlässige KI-Dienste zu bieten. Huawei und China Unicom nutzen KI auch, um Sektoren wie Behörden, das Gesundheitswesen und die Fertigungsindustrie sowie die Kultur- und Kreativbranche zu unterstützen und die Netzwerkerfahrung sicherer, zuverlässiger, flexibler, skalierbarer, effizienter und kooperativer zu machen. China Unicom engagiert sich ebenfalls aktiv für die Förderung von Synergien zwischen KI und Netzen. Bei Smart-Home-Diensten ist China Unicom ein führender Anbieter von Glasfaser-Breitbanddiensten für das ganze Haus (Whole-House Fiber Broadband). Das Unternehmen hat das branchenweit erste HI-CON-Kommunikationssystem (Home Intelligent Collaborative Optical Network) auf den Markt gebracht, das die Kombination von Glasfaser und Wi-Fi ermöglicht. Dieses System wird durch einen intelligenten Planungsalgorithmus unterstützt, der die allgemeine Netzwerkerfahrung für Heimanwender erheblich verbessert.

Auf der Konferenz stellte China Unicom seinen AI Unites All-Plan vor. Im Rahmen seiner Strategie für Konvergenz und Innovation will China Unicom die Synergie von Netzwerken und KI umfassend vorantreiben, um intelligente Verbindungen für alle zu schaffen. Außerdem soll die KI für eine viel breitere Palette von Technologien zugänglich gemacht werden. Durch die Integration von Diensten und künstlicher Intelligenz will China Unicom es verschiedenen Branchen ermöglichen, intelligent zu werden und Tausende von Haushalten zu unterstützen.

Der MWC Barcelona 2025 findet vom 3. bis 6. März in Barcelona, Spanien, statt. Während der Veranstaltung wird Huawei seine neuesten Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Fira Gran Via Halle 1 vorstellen. Im Jahr 2025 wird die kommerzielle Einführung von 5G-Advanced beschleunigt, und KI wird Netzbetreibern dabei helfen, ihr Geschäft, ihre Infrastruktur und ihren Betrieb umzugestalten. Huawei arbeitet aktiv mit Netzbetreibern und Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um den Übergang zu einer intelligenten Welt zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie auf: http://carrier-back.huawei.com/cn/events/mwc2025

