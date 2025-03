airtours setzt neue Maßstäbe im Luxusreisemarkt

Hannover/Berlin (ots) -



- Kreta ist neuer Luxus-Hotspot im Sommer 2025

- Neu im Sommer: airtours bietet Azoren wieder an

- Luxustrend 2025: Maßgeschneiderte Reisen

- Jenseits von Glamour: Luxus durch authentische Erlebnisse

- Luxus von morgen: Trendforscher Oliver Kreipe mit neuen Inspirationen

- Zukunftstrends Longevity und Mindful Travel



Exklusiv, maßgeschneidert, anspruchsvoll - damit hat sich airtours an die Spitze

des Luxusreisemarktes gesetzt und wächst weiter im obersten Segment des Reisens.

Die Luxusmarke der TUI richtet ihr Angebot gezielt an Reisende, die nicht nur

außergewöhnlichen Komfort, sondern zunehmend einzigartige, individuell

kuratierte Erlebnisse suchen. "Luxus entwickelt sich stetig weiter - unsere

Gäste erwarten höchste Exklusivität, gepaart mit authentischen und

maßgeschneiderten Erlebnissen", sagte Steffen Boehnke, Director airtours,

anlässlich der ITB 2025. "Wir konzentrieren uns weiter auf das obere

Luxussegment und bieten eine noch exklusivere Auswahl an handverlesenen Hotels

und außergewöhnlichen Reiseformaten." Diese klare Positionierung zeigt

nachhaltigen Erfolg und etabliert airtours als führende Luxusreisemarke in

Europa.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG! Short 7,69€ 0,56 × 12,73 Zum Produkt Long 6,64€ 0,62 × 12,30 Zum Produkt