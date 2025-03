Bremen lobt geplantes Finanzpaket und hofft auf Geld

BREMEN/BERLIN (dpa-AFX) - Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte sieht in dem geplanten milliardenschweren Finanzpaket von Union und SPD für Verteidigung und Infrastruktur einen richtigen Schritt. "Wenn diese Vereinbarung so umgesetzt wird, dann werden dadurch die finanziellen Handlungsspielräume des Bundes einerseits, aber auch von Ländern und Kommunen deutlich erhöht", sagte der SPD-Politiker im Bremer Rathaus. Dies verschaffe dringend notwendige Spielräume für Investitionen in die Zukunft des Landes. "Und das ist genau das Richtige in der gegenwärtigen historischen Situation."

Bremen habe in den vergangenen Wochen auf eine solche Lösung hingearbeitet. Nun müssten Einzelheiten festgelegt werden. "Und da gibt es natürlich noch eine Reihe von ungelösten und zu klärenden Fragen." Bremen müsse jetzt alles dafür tun, dass das Bundesland am Ende tatsächlich profitiere.