Berlin (ots) - Meilenstein in der Digitalisierung des europäischen

Gesundheitswesens / Verordnung zum Europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS)

ermöglicht Forschung und datenbasierte Gesundheitspolitik auf neuem Niveau



Mit der Verordnung zum Europäischen Gesundheitsdatenraum (European Health Data

Space, EHDS) wurde heute eine Gesetzgebung veröffentlicht, die sich als

Meilenstein der Weiterentwicklung des europäischen Gesundheitswesens erweisen

kann. Das gilt insbesondere für die Bestimmungen zur europaweit

vereinheitlichten Erfassung und Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Außerdem

erweitert die Verordnung die Zugriffsmöglichkeiten der Patientinnen und

Patienten auf ihre Gesundheitsdaten in allen EU-Staaten und unterstützt damit

die Möglichkeit, überall innerhalb der EU leben und arbeiten zu können.





Der EHDS ermöglicht Forschenden und politischen Entscheidungsträgern den Zugangzu anonymisierten und sicheren Gesundheitsdaten. Derzeit variiert derDigitalisierungsgrad von Gesundheitsdaten innerhalb der EU, was dengrenzüberschreitenden Datenaustausch stark erschwert. Durch das Inkrafttretenwerden alle Systeme elektronischer Gesundheitsakten verpflichtet, denSpezifikationen des europäischen Formats für den Austausch ebendieser Dokumentezu entsprechen, um eine EU-weite Interoperabilität zu ermöglichen.Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland, begrüßt dieneue Verordnung: "Mit der Verordnung zum europäischen Gesundheitsdatenraum istdie Basis für eine echte Digitalisierung des europäischen Gesundheitswesensgelegt. Jetzt kommt es darauf an, dass Deutschland und die anderenMitgliedsstaaten die neuen Möglichkeiten nutzen und die digitale Infrastrukturmassiv ausbauen. Denn ohne Investitionen in die Digitalisierung bleibt dieInteroperabilität eine Vision, statt jemals gelebte Realität werden zu können."Pharma Deutschland spricht sich für eine Ausweitung der Digitalisierung aus. DieNutzung von Gesundheitsdaten kann nicht nur die Versorgung verbessern, sondernauch Bürokratiekosten im Gesundheitswesen eindämmen. Auch die Sekundärnutzungvon Gesundheitsdaten - die Wiederverwendung bestimmter Daten für Forschungs- undInnovationszwecke unter strengen Bedingungen - hat großes Potenzial und kannEuropas Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärken und kommt vor allem auch deneuropäischen Patientinnen und Patienten zugutekommen.Die EHDS-Verordnung tritt am 26. März 2025 in Kraft wird schrittweise anwendbar.Der wichtigste Meilenstein wird im Jahr 2029 erreicht: Dann beginnt dieAnwendung der Regeln zur Sekundärnutzung für die meisten Datenkategorien. 2031wird die EHDS auf weitere Datenkategorien wie Genomdaten ausgeweitet.