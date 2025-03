NETRAMARK PRÄSENTIERT AUF DER ISCTM-KONFERENZ NEUE KOGNITIVE ERKENNTNISSE ZUR BEHANDLUNG VON KLINISCHER DEPRESSION UND SCHIZOPHRENIE

Toronto, 5. März 2025 (ots/PRNewswire) - NetraMark Holdings Inc. (das

"Unternehmen" oder "NetraMark") (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (Frankfurt: 8TV) ,

ein führendes Unternehmen im Bereich der generativen KI-Software für die Analyse

klinischer Studien, hat auf der Konferenz der International Society for CNS

Clinical Trials and Methodology (ISCTM) zwei bedeutende Studien vorgestellt, die

die Leistungsfähigkeit des erweiterten maschinellen Lernens bei klinischen

Studien zur klinischen Depression (MDD) und Schizophrenie demonstrieren.



Mathematisch erweitertes maschinelles Lernen definiert die Erkenntnisse aus

klinischen MDD-Studien neu





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Die erste Präsentation von NetraMark, " Novel Machine Learning ApproachOutperforms Traditional Approaches in Major Depressive Disorder Clinical Trials"(neuer Ansatz des maschinellen Lernens übertrifft herkömmliche Ansätzte inklinischen Studien zur Depression), zeigte, wie NetraAI Sub-Insight Learning diePatientenstratifizierung in klinischen Studien zur klinischen Depression imVergleich zu traditionellen Methoden verbessert.NetraAI wurde entwickelt, um die Herausforderungen bei der Modellierung vonDaten aus klinischen Studien zu meistern, bei denen herkömmliches maschinellesLernen (ML), einschließlich Deep Learning, häufig versagt. NetraAI ist daraufausgelegt, optimale Patientenkohorten für zukünftige Studien zu identifizieren,und verbessert etablierte ML-Methoden, indem es Kombinationen vonSchlüsselvariablen aufdeckt. In dieser Präsentation wendete NetraMark NetraAIauf die CAN-BIND-Studie zum Ansprechen auf Escitalopram an und demonstriertedamit seine Fähigkeit, branchenübliche ML-Modelle erheblich zu verbessern, wiedie Studie ergab:- Die NetraAI-gesteuerte Analyse von Patientensubpopulationen führte zu einer28%igen Steigerung der Modellgenauigkeit im Vergleich zu herkömmlichenML-Ansätzen.- Die Sensitivität verbesserte sich um 31 % , während die Spezifität um 51 %stieg, wodurch die Rate der falsch-positiven Ergebnisse verringert wurde.- NetraAI hat erfolgreich Schlüsselkombinationen von Variablen identifiziert ,die Einschluss-/Ausschlusskriterien für ein effizienteres Studiendesignverfeinern.- Ermöglicht wird dies durch die Fähigkeit von NetraAI, zu erkennen, welchePatienten sich erklären lassen und welche nicht.NetraAI identifiziert und erklärt die wichtigsten Variablenkombinationen undbietet so tiefere Einblicke in das Ansprechen auf Medikamente und Placebos. Wenndie von NetraAI abgeleiteten Variablen in traditionelle ML-Methoden einbezogenwurden, verbesserte sich die Leistung erheblich, wie die folgende Tabelle zeigt.Traditionelle Genauigkeit der Genauigkeit der Verbesserung (%)