Huawei stellt vier F5G-A-Lösungen für optische Konnektivität und Sensorik vor, um die industrielle Intelligenz zu beschleunigen

Perry Yang, President of Huawei Enterprise Optical Domain, hob in seiner Keynote den Trend „3 In and 3 Out" hervor: Fiber-in Copper-out (Glasfasereingang Kupferausgang) für Heim- und Campusnetzwerke, fgOTN-in SDH-out für industrielle Produktionsnetzwerke und Optical-sensing-in, Hard-work-out für Fernerkundungsanwendungen in Szenarien wie Öl- und Gaspipeline-Inspektion und Perimeter-Inspektion. Die FTTO-Lösung von Huawei versorgt inzwischen über 10 000 Standorte, unser fgOTN wird weltweit eingesetzt, und die optische Sensorik wurde in über 90 Projekten in Branchen wie Öl und Gas, Flughäfen und Eisenbahnen implementiert, um die industrielle Intelligenz durch F5G-A-Technologien zu beschleunigen.

BARCELONA, Spanien, 5. März 2025 /PRNewswire/ -- Während der Messe MWC 2025 in Barcelona hat Huawei vier F5G-A-Lösungen für optische Konnektivität und Sensorik vorgestellt. Außerdem stellte Huawei die neuesten „3 In 3 Out"-Entwicklungen in der optischen Industrie vor. Huawei freut sich auf die Zusammenarbeit mit globalen Kunden und Partnern bei der kontinuierlichen Innovation optischer Technologien mit dem Ziel, die industrielle Intelligenz zu beschleunigen.

Um die Anforderungen von „3 In und 3 Out" zu erfüllen, hat Huawei vier auf F5G-A basierende Lösungen eingeführt:

Für ISPs hat Huawei die Lösung „Fiber to the Home (FTTH)" auf den Markt gebracht, die den kostengünstigen und schnellen Aufbau von Netzwerken unterstützt, sowie mehrere Fiber to the Room (FTTR)-Produkte, um ISPs dabei zu helfen, eine schnelle Abdeckung zu erreichen, die Bandbreite zu erhöhen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Für Campus-Szenarien implementiert die FTTO 2.0 Lösung von Huawei vier wichtige Upgrades in Bezug auf Bandbreite, Szenario, Betrieb und Planung. Die Bandbreite des Campusnetzes wird von 10 Gbit/s auf 50 Gbit/s aufgerüstet, wobei 50 Gbit/s für die Klassenzimmer und 10 Gbit/s für das Wi-Fi bereitgestellt werden. Optische Terminals, die den M45-Installationsstandards in Europa und im Nahen Osten entsprechen, wurden ebenfalls auf den Markt gebracht. Sie unterstützen eine direkte Glasfaserverbindung zu Krankenhausbetten ohne Informationsboxen und können ohne Beeinträchtigung der Dekoration an den Kopfteilen der Betten installiert werden. Darüber hinaus wurden optische APs für den Außenbereich eingeführt, um die Abdeckung von Innenräumen auf den Außenbereich auszudehnen – ideal für Schulhöfe und Schwimmbäder in Hotels. Was den Betrieb betrifft, so konnte ein NMS in der Vergangenheit nur einen Campus verwalten, aber jetzt kann es mehrere verwalten, was eine einfache Betriebsführung in Szenarien mit mehreren Bewohnern ermöglicht. Außerdem kann die Planung von der manuellen auf die KI-basierte automatische Konfiguration umgestellt werden, wodurch sich die Netzplanungszeit von zwei Tagen auf eine Stunde verkürzt.

Für KI-Computing-Szenarien hat Huawei die All-Optical Lossless Data Center Interconnect (DCI) Lösung veröffentlicht, bei der die DC-basierte OTN OSN 9800 K12-Plattform verwendet wird, um bei RDMA über Rechenzentren hinweg keinen Paketverlust zu erzielen.

Huawei hat eine kosteneffiziente, einfach zu installierende, miniaturisierte Inspektionslösung für kleine Standorte wie Umspannwerke, Öl- und Gasstationen und Rechenzentren vorgestellt. Die Lösung basiert auf konvergenten Sensortechnologien wie Glasfaser- und Videosensorik sowie auf KI-Algorithmen.

Huawei wird sich auch in Zukunft auf Innovationen im Bereich der optischen Technologie konzentrieren und mit globalen Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um „3 In 3 Out" in den Bereichen Konnektivität und Sensorik zu beschleunigen und die industrielle Intelligenz voranzutreiben.

