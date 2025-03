Auden Techno Corp. stellt 6G NTN und O-RAN Innovationen auf der MWC 2025 vor

Auf der MWC 2025 wird das Unternehmen seine branchenweit ersten Technologien vorstellen, welche die satellitengestützte und terrestrische Kommunikation neu gestalten sollen. Besucher können diese Innovationen in Halle 5, 5L31MR (Meeting Room) und 5A61 (Taiwan Pavilion) erleben.

Satellitenkommunikation ist keine Zukunftsvision mehr – sie findet jetzt statt

Der Übergang von 5G zu 6G beschleunigt sich, da die 3GPP-Versionen 17 und 18 die Satellitenkonnektivität in die Mainstream-Telekommunikationsstandards aufnehmen. Die Branche ist auf dem Weg zu:

Direct-to-Device-(D2D)-Satellitenkommunikation, die den Bedarf an sperrigen Bodenstationen überflüssig macht

Software-definierten Satelliten (SDS), die eine Rekonfiguration und Flexibilität in Echtzeit ermöglichen

Flachantennen der nächsten Generation für die nahtlose Überbrückung von LEO-, MEO- und GEO-Netzen

Mit vier Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen RF und Antennen steht Auden an der Spitze dieses Wandels und leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung kompakter, hocheffizienter User-Terminal-(UT)-Lösungen, die Kosten, Größe und Stromverbrauch reduzieren. Auden nutzt die führende Rolle Taiwans in der Halbleiter- sowie IKT-Branche und beschleunigt die Einführung von ESA (Electronically Steered Antennas) für globale Satellitenkonferenzen.

Was gibt es Neues auf der MWC 2025? Branchenerste Innovationen, die von Bedeutung sind

Die neuesten Entwicklungen von Auden sind für den Einsatz in der Praxis geplant und befassen sich mit den wichtigsten Herausforderungen der Branche hinsichtlich Energieeffizienz, Integration und Leistung:

Polaris-ORU-Serie – Die weltweit erste Breitband-ORU (3,3-3,8 GHz) mit hoher Leistung, die mit einem einzigen PA-IC pro Kette aufgebaut ist und eine unübertroffene Linearität sowie Energieeffizienz bietet.

Polaris Lite – Eine kompakte OTIC-konforme 1-W-ORU, die von einem fortschrittlichen SoC betrieben wird.

Polaris Pro – Eine leistungsstarke ORU/ISC, die Xilinx-Technologie für hervorragende Signalverarbeitung nutzt.

Der weltweit erste 4T4R Dual-Polarization Rack-Mount UDC – Mit einer Reichweite von 8 GHz bis 15 GHz vereinfacht dieses Hochleistungsgerät komplexe Testumgebungen und bietet mehr Flexibilität für die Entwicklung von drahtloser sowie satellitengestützter Kommunikation der nächsten Generation.

RIS mit kleinem Formfaktor – ECHO, mit einem per App einstellbaren Einlass- und Auslasswinkel, um FR2- und FR3-Signale zu verlängern und gleichzeitig Hindernisse für eine nahtlose Verbindung zu beseitigen. ECHO unterstützt auch ISAC (Integrated Sensing and Communication), was intelligentere und anpassungsfähigere 6G-Netze ermöglicht.

Der kleinste und leichteste VSAT IoT Flat-Panel UT der Welt – Dieser auf Effizienz ausgelegte, von der ESA betriebene UT ist mit einem BFIC und einer unabhängigen PA/LNA-Architektur optimiert, wodurch die Anzahl der ICs reduziert und die SWaP-Herausforderungen (Größe, Gewicht und Leistung) gelöst werden.

Auray Automatic RIC Testing – Eine bahnbrechende Plattform, welche die xAPP- und rAPP-Validierung rationalisiert sowie die Entwicklung und Bereitstellung von O-RAN RICs beschleunigt.

Treffen Sie die Zukunft auf der MWC 2025

Die Konvergenz von satellitengestützten und terrestrischen Netzen ist kein theoretisches Konzept mehr – sie findet jetzt statt. Auden Techno Corp. ist führend bei der Schaffung eines nahtlosen, leistungsstarken Ökosystems für das 6G-Zeitalter.

Erleben Sie die branchenweit ersten Lösungen von Auden auf der MWC 2025:

Halle 5, 5L31MR (Meeting Room) und 5A61 (Taiwan-Pavillon)

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.auden.com.tw/en/contact-us/

