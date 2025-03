ZDK fordert Tempo bei der Umsetzung

Berlin (ots) - Fünf Handlungsfelder zur Stärkung des europäischen Autosektors:

Mit ihrem "Aktionsplan Automobil" setzt die EU-Kommission heute die Leitplanken

für den Wandel der automobilen Schlüsselindustrie hin zur vernetzten,

automatisierten und emissionsfreien Mobilität. "Der Automotive Action Plan der

EU-Kommission setzt viele gute Impulse, lässt aber auch Chancen liegen - der

Standort Europa ist damit noch nicht gerettet", kommentiert ZDK-Präsident Arne

Joswig das heute veröffentlichte Papier.



Joswig begrüßt die Aufschiebung der drohenden Strafzahlungen für die

Automobilhersteller um zwei Jahre: "Dies gibt den Herstellern mehr Zeit, das

richtige Angebot für die Kunden anzubieten und ermöglicht unseren Händlern mehr

Spielraum beim Verkauf ihrer Bestände an Verbrennerfahrzeugen. Wir begrüßen

diese Flexibilität bei gleichzeitiger Beibehaltung der Klimaziele." Die

EU-Kommission habe jedoch bisher die Chance verpasst, klimaneutrale Kraftstoffe

zur Erreichung der Klimaziele in einer der Kernindustrien Europas mit 13

Millionen Beschäftigten sinnvoll einzubinden.





"Es muss sichergestellt sein, dass zur Erfüllung der KundenbedürfnisseInnovationen aus allen Technologiefeldern zum Einsatz kommen. Dafür müssenentsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ergänzend zurElektromobilität sollte deshalb auch die Klimawirkung erneuerbarer Kraftstoffeund deren enormes Potenzial zur Erreichung der CO2-Vorgaben berücksichtigtwerden", betont Joswig.Der ZDK begrüßt den besonderen Fokus, den die EU-Kommission auf dieDekarbonisierung von Firmenflotten legt. "Diese Flotten, die meist nach wenigenJahren weiterverkauft werden, sind ein wichtiger Baustein für einenfunktionierenden Gebrauchtwagenmarkt, auf den 75 bis 90 Prozent der privatenKonsumenten zugreifen, und der so Stromer günstig in die Masse bringen kann", soJoswig.Das im Action Plan vorgeschlagene Sozialleasing spiegele jedoch nicht dieRealität wider, die Autohändler täglich erleben: "Ein Sozialleasing-Programmwäre hier nur ein Strohfeuer. Nach Auslaufen der Förderung würden gerade diekaufkraftschwächeren Kunden wieder auf acht Jahre alte Verbrenner zurückgreifenmüssen. Der ZDK fordert stattdessen ein allgemeines Förderprogramm für die#GenerationZukunft, das sowohl den Kauf von Neuwagen wie auch Gebrauchtenzielgruppengerecht unterstützt. "So kann allen Kundengruppen geholfen werden,wenn durch einen Nachfrageimpuls auch langfristige Angebote imGebrauchtwagensegment geschaffen werden", so Joswig.Der ZDK unterstützt die EU-Kommission in ihrer Forderung an die Mitgliedstaaten,