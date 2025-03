United Soccer League und MAMMOTION beginnen Partnerschaft, um erstklassige Rasenpflegelösungen in Fußballgemeinden anzubieten

TAMPA, Fla., 4. März 2025 /PRNewswire/ -- Die United Soccer League (USL) und MAMMOTION, das Unternehmen hinter der „LUBA 2 AWD"-Serie von Roboterrasenmähern, schließen sich zusammen, um das Wachstum des Fußballs in den USA zu unterstützen sowie fortschrittliche Rasenpflegetechnologie auf Fußballplätze und Hinterhofspielplätze in ganz Amerika zu bringen.

Die zweijährige Partnerschaft konzentriert sich auf die Einbindung von Ligen, Vereinen sowie Fans durch verschiedene Initiativen während der Spielzeiten 2025 und 2026, mit Plänen, den Zugang zu den Premium-Rasenpflegeprodukten von MAMMOTION im gesamten Fußball-Ökosystem zu erweitern. MAMMOTIONs Mähroboter-Sortiment, darunter der LUBA 2 AWD, YUKA, LUBA mini AWD sowie YUKA mini, wird ebenfalls bei ausgewählten USL- und Club-Veranstaltungen vorgestellt werden.

„Wir sind immer auf der Suche nach innovativen Wegen, um das Fußballerlebnis auf und neben dem Spielfeld zu verbessern", so Josh Keller, USL Senior Vice President für Unternehmensentwicklung und Partnerschaften. „Die Partnerschaft mit MAMMOTION ermöglicht es uns, unseren Vereinen und Fans modernste Technologien zur Verfügung zu stellen, um großartige Spielflächen auf jeder Ebene des Spiels zu gewährleisten."

Erfahren Sie mehr über die Zukunft der rasenähnlichen Rasenpflege mit MAMMOTION auf mammotion.com und besuchen Sie uslsoccer.com für Informationen zu kommenden Spielen.

Informationen zu United Soccer League

Die 1986 gegründete United Soccer League (USL) ist die größte und am schnellsten wachsende Fußballorganisation in den Vereinigten Staaten, die landesweit in mehr als 200 Gemeinden vertreten ist. Die USL ist die erste und einzige Organisation, die einen umfassenden Weg von der Jugend bis zum Profifußball für Männer und Frauen in einem Ökosystem anbietet. Diese Struktur umfasst vier Männerligen: die neu angekündigte, hochkarätige Profiliga Division I, die USL Championship (Division II), die USL League One (Division III) und die USL League Two (Pre-Professional). Das Frauenprogramm umfasst die USL Super League (Division I), die 2024 ihr Debüt gibt, und die USL W League, die führende vorprofessionelle Frauenliga des Landes. Die USL betreut zudem die USL Academy, eine fortschrittliche Talentförderungsplattform, und die USL Youth, eine führende nationale Jugendplattform.

Mit mehrjährigen nationalen und internationalen Medienrechteverträgen über verschiedene Plattformen wie CBS Sports, ESPN und Peacock ist die USL die am weitesten verbreitete Fußballliga des Landes.

Informationen zu MAMMOTION

MAMMOTION hat sich zum Ziel gesetzt, durch innovative Roboterlösungen einen intelligenten, hochwertigen und umweltfreundlichen Lebensstil im Freien zu fördern. MAMMOTION steht hinter der „LUBA 2 AWD"-Serie, die als eine der besten Erfindungen des Jahres 2024 von TIME ausgezeichnet wurde, der vielseitigen YUKA-Serie und der „LUBA mini AWD"- sowie der „YUKA mini"-Serie und verändert die Rasenpflege sowohl für Profis als auch für Verbraucher. Das Ziel ist es, den Weg für ein nachhaltigeres und effizienteres Outdoor-Erlebnis weltweit zu ebnen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2632951/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/united-soccer-league-und-mammotion-beginnen-partnerschaft-um-erstklassige-rasenpflegelosungen-in-fuWballgemeinden-anzubieten-302393329.html