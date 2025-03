Euro steigt über 1,07 US-Dollar - Deutsches Finanzpaket beflügelt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch deutlich über 1,07 US-Dollar geklettert. Die in Deutschland geschnürten Finanzpakete und die damit verbundene Hoffnung auf mehr Wirtschaftswachstum stützten die Gemeinschaftswährung. Sie stieg am Vormittag bis auf 1,0777 US-Dollar und erreichte so den höchsten Stand seit November. Im frühen europäischen Handel hatte der Euro noch um 1,06 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0694 (Dienstag: 1,0557) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9351 (0,9472) Euro.

In Deutschland haben Union und SPD am Vorabend einen ersten Durchbruch in ihren Sondierungsgesprächen erzielt und ein Finanzpaket von historischem Ausmaß für Verteidigung und Infrastruktur geschnürt. Am Devisenmarkt wurden die Entscheidung euphorisch aufgenommen. Angesichts des schlechten Zustands der Infrastruktur in Deutschland könnten die Mehrausgaben die Wirtschaftskraft besonders deutlich erhöhen, beschreibt Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank, die Erwartungen an den Märkten. Die dann steigenden Steuereinnahmen könnten die Kosten durch die höhere Schuldenaufnahme überkompensieren.