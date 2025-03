METRO Tochter DISH bringt kompaktes eigenes Zahlungsgerät auf den Markt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- METROs Digitaltochter DISH launcht DISH Pay Now als Teil von DISH Pay, einbudgetfreundliches, leichtes, einfaches und tragbares Zahlungsgerät, das indeutschen METRO Stores ab sofort erhältlich ist- Es ermöglicht Geschäftsinhabern, unkompliziert bargeldlose Zahlungen zuakzeptieren- DISH Pay Now sorgt für sichere Transaktionen, bietet schnelle und zuverlässigeAuszahlungen und erhöht die Effizienz und den Komfort im täglichen Betrieb -ohne monatliche Fixkosten- DISH Pay Now ist ein weiterer strategischer Baustein der DISH-Produktfamilieund ergänzt die bereits unter DISH Pay erhältlichen POS-Zahlungsmöglichkeitenum eine unkomplizierte Plug-and-Play-ZahlungsvarianteBargeldlos Bezahlen ist bequem. Beispiel Gastronomie: Eine repräsentativeUmfrage von YouGov, die im Januar 2025 durchgeführt wurde, hat ermittelt, dass55 % der deutschen Restaurantbesucher im Restaurant kontaktlose Zahlung perKarte, Mobile oder QR-Code bevorzugen; bei den unter 45-Jährigen sind es 73 %.Wer Gästen oder Kundschaft unkompliziert die Zahlung per Karte oder Smartphoneunkompliziert anbieten will, kann dies nun mit DISH Pay Now, einem modernenBezahlgerät inklusive vorinstallierter DISH Pay App. Tap to Pay, bargeldlosesTrinkgeld, digitale Quittungen, sichere Rückerstattungen und eine umfassendeZahlungshistorie - alles mit nur einem Tool.METROs Digitaltochter DISH, die die Digitalisierung der Gastronomie mitdigitalen Services und Tools vorantreibt, bringt ein neues, einfach zuimplementierendes Bezahlprodukt auf den Markt. Es ist das erste technische Gerätim Sortiment der METRO Eigenmarken und in den METRO Großmärkten sowie online aufdem METRO Marktplatz erhältlich. Die eigens von DISH entwickelte Hardware vonDISH Pay Now besteht aus einem leichten und tragbaren Zahlungs-Device und einerdazugehörenden, kostenlosen Ladestation. Hinter dem Gerät steht einbudgetfreundliches Gesamtkonzept, das Zahlungsvorgänge vereinfacht undübersichtlich nachvollziehen lässt.DISH Pay Now ist nicht nur für die Gastronomie, sondern auch für andereDienstleistungen oder kleine Händler vom Friseursalon bis zum festen Stand aufeinem Wochenmarkt eine ideale Lösung. Bei der Nutzung fallen keine festenmonatlichen Gebühren an, stattdessen zahlen Unternehmer nur pro Transaktion undkönnen sich auf schnelle, zuverlässige und konsistente Auszahlungen auf ihrGeschäftskonto verlassen. DISH kooperiert mit einem vertrauenswürdigerZahlungspartner, der sicherstellt, dass Auszahlungen zügig innerhalb dernächsten Werktage erfolgen. Zudem sind Zahlungsvorgänge gut nachvollziehbar, was