Auf dem Weg zu AI ON für neues Wachstum in der KI-Ära

Barcelona, Spanien, 5. März 2025 (ots/PRNewswire) - Während der MWC Barcelona

2025 schlug Bob Chen, Leiter der Optical Business Product Line von Huawei, die

Entwicklung optischer Netze hin zu AI Optical Network (AI ON) in der KI-Ära vor.

Diese Umgestaltung zielt darauf ab, Konnektivität in 5A-Qualität bereitzustellen

und damit eine solide Grundlage für KI-Wachstum und -Wohlstand zu schaffen.



Das Zeitalter der KI ist durch drei Hauptmerkmale gekennzeichnet: KI-Anwendungen

sind überall, KI-Rechenleistung ist überall und KI ist überall heimisch. Diese

Trends erfordern Netze, die Diensttypen erkennen, differenzierte Konnektivität

bieten und ein optimales Serviceerlebnis gewährleisten können. Darüber hinaus

müssen die Netze eine deterministische Konnektivität bieten, um eine flexible

und effiziente Planung der Rechenleistung zu unterstützen sowie gleichzeitig

KI-Funktionen integrieren, um sowohl die Dienstqualität als auch die

Netzeffizienz zu verbessern.





Bob Chen betonte, dass Huawei seit der Veröffentlichung des Zielnetzwerks fürdas KI-Zeitalter im Jahr 2024 mit globalen Kunden zusammenarbeitet, umkontinuierliche Innovationen voranzutreiben. Die nächste Generation derEntwicklung optischer Netze, AI ON genannt, ist nun klarer erkennbar undzeichnet sich durch folgende Merkmale aus:- W ahrnehmung: In der Vergangenheit wurden in optischen Netzen keineDiensttypen erkannt. Künftige optische Netze müssen Servicetypen auf derGrundlage von Verkehrsmustern und Flussrichtungen genau identifizieren undsicherstellen, dass die Anforderungen an Bandbreite, Latenz undZuverlässigkeit erfüllt werden. Dies ermöglicht den Netzen, den Bedarf anDienstleistungen besser zu verstehen und sich an ihn anzupassen.- A lways On Demand: Anders als in der Vergangenheit, als die Netze eineundifferenzierte Konnektivität boten, müssen künftige optische Netze einedifferenzierte Konnektivität in Echtzeit bieten, die auf spezifischeDienstanforderungen zugeschnitten ist. Einem Spieler kann zum Beispiel eindreistündiges 1-Gbit/s-Bandbreitenpaket angeboten werden.- S icherheit: In der Vergangenheit haben viele Faktoren wie Netzüberlastung,Störungen und Serviceerhöhungen die Qualität der Verbindungen beeinträchtigt.Künftig müssen optische Netze unabhängig von Netzveränderungen oderDienstschwankungen eine qualitativ hochwertige Konnektivität gewährleisten undfür alle Dienste deterministische Latenzzeiten sowie Null-Paketverlustesicherstellen.- A utonomes O&M: In der Vergangenheit wurde die Wartung und Instandhaltung derNetze reaktiv nach dem Auftreten einer Störung durchgeführt. Künftige Netzemüssen nicht mehr nur reaktiv gewartet werden, sondern proaktiv potenzielleRisiken erkennen sowie entschärfen, bevor sie sich auf die Nutzer auswirken,und so eine Selbstheilung und Optimierung erreichen.- A I Nativ: Umfassende KI-Funktionen müssen in alle Netzwerkterminals, Geräteund Verwaltungssysteme eingebettet werden, um die Netzwerkintelligenz zubeschleunigen. So wird beispielsweise die KI-Rechenleistung in ONTs/FTTRsAnwendungstypen identifizieren und die Geräteleistung anhand kleiner Modelleauf den Endgeräten verbessern.Abschließend bemerkte Bob Chen, dass die KI einen tiefgreifenden Wandel in dermenschlichen Gesellschaft darstellt, was der IKT-Branche ungeahnte Möglichkeitenbietet. So wie 5A in Branchen wie dem Gastgewerbe und dem Tourismus für höchsteServicequalität steht, wird eine erstklassige Konnektivität unerlässlich sein,um diese Chancen zu nutzen. Huawei ist bestrebt, mit der Branchezusammenzuarbeiten, um optische Netzwerke in Richtung KI ON voranzubringen,Konnektivität in 5A-Qualität zu liefern und neues Wachstum im KI-Zeitalter zufördern.