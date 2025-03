EU investiert Milliarden, Euro wird stärker - so profitieren Anleger davon!

Die Administration unter Donald Trump hat innerhalb kürzester Zeit eine neue Eskalationsstufe erreicht, welche die jahrzehntelange Bindung zwischen den USA und Europa zu zerstören droht. Klagen allein bringen nichts. Jetzt sind keine wohlwollenden Solidaritätsbekundungen mehr gefragt, sondern Europa ist zum Handeln gezwungen.

Diese Dringlichkeit scheint angekommen zu sein, wie die Serie von Gipfeltreffen auf höchster EU-Ebene zeigt. Es geht um immer größere Summen, die im Bereich von mehreren 100 Milliarden Euro diskutiert werden. Jetzt heißt es für die EU klotzen und nicht kleckern. Deutschland möchte es vormachen. Friedrich Merz gibt sich als Mario Draghi und betont "Whatever it takes". Ein Satz, mit dem der ehemalige Chef der EZB zum Ausdruck gebracht hat, dass die Europäische Zentralbank solange Geld in den Markt pumpen wird, bis die Finanzkrise überstanden ist.