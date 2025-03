Premiere für "Women in Tech" auf der secIT by heise / Expertinnen diskutieren KI-Sicherheit (FOTO)

Hannover (ots) - Die secIT by heise startet 2025 mit einem neuen Format: "Women

in Tech" (https://tickets.heise-events.de/secit25/redeem?voucher=WOMENINTECH)

bringt erstmals Expertinnen aus der IT-Sicherheitsbranche zusammen. Am 19. März

diskutieren im Hannover Congress Centrum namhafte Fachfrauen auf der Green Stage

über Chancen und Risiken von KI in der IT-Sicherheit. Die Eventreihe soll Frauen

den Zugang zur Technologiebranche erleichtern und ein starkes Netzwerk aufbauen.



"Mit 'Women in Tech' wollen wir mehr Frauen für die Welt der Technik begeistern

und ihnen Orientierung bieten", erklärt Johanna Heise , Gesellschafterin von

heise. Die Keynote zum Thema "KI: Schutzschild oder Einfallstor? " hält die

bekannte Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Eva Wolfangel . Die

anschließende Podiumsdiskussion über Chancen und Risiken von KI-Systemen in der

IT-Sicherheit wird von Anett Mehler-Bicher , Professorin für

Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Mainz, moderiert. An der Diskussion

nehmen Eva Wolfangel , Tania Khasal in ihrer Funktion als Chief Cyber Security

Governance Engineer bei CARIAD sowie Inés Atug, die Leiterin der Abteilung

Security Threat bei der UniCredit Bank GmbH, teil.





