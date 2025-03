R&S ist TOP Innovator 2025/ Essener Lebensmittelspezialist erneut ausgezeichnet (FOTO)

Essen (ots) - Das Essener Traditionsunternehmen R&S Vertriebs GmbH wurde

kürzlich zum dritten Mal mit dem Top 100 Innovator-Siegel prämiert und zählt

somit zu den 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Am

27. Juli findet die Preisverleihung statt. Dann gratuliert Mentor Ranga

Yogeshwar zu diesem Erfolg. Die GourmetScouts by R&S sind Spezialisten für

Wurst, Schinken und Markenfleischprogramme sowie die Experten für innovative

Produkt- und Verkaufskonzepte für den deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Das

Unternehmen denkt immer voraus und probiert erfolgreich Neues.



Die R&S Vertriebs GmbH ist einzigartig in der Branche: Sie bringt

Fleischspezialitäten aus Europa und der ganzen Welt nach Deutschland. Dabei sind

die Mitarbeiter echte GourmetScouts: Sie lassen sich auf Reisen inspirieren und

lernen ihre Lieferanten und Partner aus über 16 europäischen Ländern, den USA

und Japan direkt kennen. Denn so können sie sicher sein, nachhaltig erzeugte und

zukunftsfähige Marken zu vertreiben. Darauf legen sie besonderen Wert. Starke

Marken, die Geschichten erzählen, sind ihnen wichtig. Nicht zuletzt geht es

dabei um erstklassige Qualität und besten Geschmack. Denn "Wir machen

Deutschland nicht nur satt, sondern vor allem glücklich!".





