China Mobile und Huawei starten Rekrutierung für DC-basierte neue Telefondienste

DC wurde als hochmoderner Datenübertragungskanal für IMS eingeführt und erweitert die Grenzen der herkömmlichen Datendienste in Anrufszenarien erheblich. Durch die Integration verbesserter Basisband-Chips für Endgeräte und nativer SDKs für Anwendungen der oberen Schicht ermöglicht es die Echtzeit-Interaktion verschiedener Datentypen zwischen der Cloud und den Nutzerinnen und Nutzern sowie zwischen Nutzerinnen und Nutzern. Mit den DC-Funktionen unterstützt New Calling nicht nur Audio- und Videoanrufe, sondern auch interaktives Engagement und eröffnet damit zahlreiche Möglichkeiten der Echtzeitkommunikation.

BARCELONA, Spanien, 5. März 2025 /PRNewswire/ -- China Mobile Henan hat sich mit Huawei und anderen Ökosystempartnern zusammengetan, um die erste Gruppe interner Nutzer für ihre auf dem Datenkanal (Data Channel, DC) basierenden New Calling-Dienste zu rekrutieren. Diese Initiative, die auf eine gründliche Aufrüstung des Netzes in der gesamten Provinz folgt, markiert den offiziellen Start des interaktiven Telefonierens und stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung der weltweiten New Calling-Branche dar.

China Mobile Henan hat in Zusammenarbeit mit Partnern wie Huawei, China Mobile Internet Company, China Mobile Terminal Company, vivo, OPPO und Huawei Terminal effektiv vor- und nachgelagerte Lücken überbrückt, um Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen. Derzeit unterstützen mehr als 20 Terminalmodelle fünf Arten von DC-basierten New Calling-Diensten, darunter Screen Sharing, Enhanced Real-time Translation, Enhanced Fun Calling, Digital Human und Intelligent Customer Service. Während solcher Anrufe können Nutzerinnen und Nutzer Interaktionen in Echtzeit einstellen und austauschen und so von einem besseren Anruferlebnis und einer effizienteren Kommunikation profitieren.

Bildschirmfreigabe: Nutzerinnen und Nutzer können ihre Bildschirme während des Gesprächs in Echtzeit freigeben und mit verschiedenen farbigen „Pinseln" Markierungen anbringen, die für beide Gesprächspartner sichtbar sind.

Enhanced Real-time Translation: Dieser Dienst bietet Echtzeit-Übersetzungen, die durch DC-Techniken erheblich verbessert werden. Nutzerinnen und Nutzer können ihre Spracheinstellungen anpassen und die Schriftgröße einstellen.

Enhanced Fun Calling: Nutzerinnen und Nutzer können ihr Anruferlebnis personalisieren, indem sie Hintergründe austauschen, Sticker aufkleben und AR-Spezialeffekte nutzen.

Digital Human: Nutzerinnen und Nutzer können ihren Head oder Ganzkörper-Avatar während eines Anrufs einstellen und austauschen. Diese Avatare, die durch Gesichtsausdrücke gesteuert werden, verleihen Gesprächen eine zusätzliche Ebene bei Interaktivität und Entertainment.

Intelligent Customer Service: Nutzerinnen und Nutzer können interaktive Kundendienste mit DC-Technologie erleben. Bei Anrufen beim Kundendienst von China Mobile können Nutzer sofort „Red Envelopes" und GoTone-Rechte beantragen.

Die Rekrutierungsinitiative ebnet den Weg für die breite Einführung interaktiver Anrufe und schafft die Voraussetzungen für künftige Fortschritte bei DC-basiertem New Calling. China Mobile Henan plant außerdem, die Zusammenarbeit mit Industriepartnern wie Huawei fortzusetzen, um innovative DC-basierte Dienste zu entwickeln und das New-Calling-Service-Erlebnis zu verbessern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2633212/China_Mobile_Huawei.jpg

