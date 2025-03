Marcel Scholz zeigt, wie sich mit Remote-Tele-Sales jeder ein zweites Standbein aufbauen kann (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Potsdam (ots) - Weil immer mehr Unternehmen auf digitale Verkaufsgesprächesetzen, eröffnen sich für Berufstätige gute Chancen auf ein profitablesNebeneinkommen. Damit der Einstieg in das Business reibungslos gelingt, bietetMarcel Scholz ein Coaching-Programm für Remote-Tele-Sales an, mit dem er nichtnur das nötige Wissen vermittelt, sondern auch zeigt, wie sich passendeAuftraggeber finden lassen. Was die Arbeit im digitalen Vertrieb ausmacht undwelche Fähigkeiten Interessierte erlernen müssen, erfahren Sie hier.Viele Berufstätige machen sich um ihre finanzielle Situation ernste Gedanken.Die wirtschaftlichen Aussichten sind nicht mehr so gut wie noch vor einigenJahren - da könnte ein zweites Standbein die Sicherheit geben, die einenentspannt in die Zukunft blicken lässt. Möglichkeiten für ein Nebeneinkommensind durchaus vorhanden, doch die Tätigkeit muss auch bestimmte Kriterienerfüllen: Im Besonderen sind örtliche und zeitliche Flexibilität gefragt. "Diemeisten haben dann die Idee, sich ein eigenes Online-Business aufzubauen. Siemerken allerdings schnell, dass sich die Sache nicht so einfach umsetzen lässt",sagt Vertriebscoach Marcel Scholz. "Das Geschäft erfordert eben eine längereAnlaufphase und es geht auch nicht ohne ein entsprechendes Marketingbudget.Hinzu kommt, dass sie es eigentlich vermeiden möchten, ihren Namen und ihrGesicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Damit hat sich das eigeneBusiness meist schon wieder erledigt - und die finanzielle Unsicherheit bleibt.""Wer an dieser Stelle nicht gleich aufgibt, kommt vielleicht darauf, dass er inein bestehendes System einsteigen könnte, für das schon ein Produkt oder eineDienstleistung entwickelt und eine Infrastruktur aufgebaut wurde. Er kannentspannt im Hintergrund arbeiten, indem er von zu Hause aus einfacheBeratungsgespräche führt", fügt der Vertriebsexperte hinzu. "Beim digitalenVertrieb haben andere bereits die Vorarbeit geleistet und der Einsteiger setztsich praktisch ins gemachte Nest. Das funktioniert allerdings nur, wennbestimmte Fähigkeiten vorhanden sind, die sich aber in kurzer Zeit erlernenlassen." Mit seinem Coaching-Programm für Remote-Tele-Sales vermittelt MarcelScholz Quereinsteigern genau diese Fähigkeiten und bringt sie an den Punkt, andem sie mit dem Verkauf digitaler Dienstleistungen oder Produkte dauerhaft hoheProvisionen erzielen. Er setzt dabei vor allem auf eine Kombination auspraxisorientiertem Wissen, Mindset-Training und individueller Betreuung. Dabei