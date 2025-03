Veeva CRM Pulse verbessert die Segmentierung und das Targeting mit Zugangsdaten medizinischer Fachkräfte (HCP) auf Blockebene für 21 Länder

Pulse ist einzigartig, da es den Kunden HCP-Daten mit den folgenden Eigenschaften zur Verfügung stellt:

Echte Branchendaten: Auf der Grundlage der weltweiten Nutzung der führenden CRM-Suite von Veeva ist Pulse der umfassendste, aktuellste und genaueste Datensatz für HCP-Zugangsdaten.





Zugangs- und Interaktionsmetriken nach Kanal sind für mehr als drei Millionen medizinische Fachkräfte in 102 Fachgebieten und 21 Ländern verfügbar. Aus Datenschutzgründen aggregiert: Die HCP-Kennzahlen werden nach Land, Fachgebiet und Block segmentiert und aggregiert, um den Datenschutz zu gewährleisten.

„Pulse ist ein bahnbrechendes Datenprodukt, das die Segmentierung und das Targeting rund um den Globus erheblich verbessern wird", so Peter Stark, stellvertretender Generaldirektor bei Veeva Data Cloud. „Wir freuen uns darauf, mit unseren ersten Kunden zusammenzuarbeiten, um den Wert der CRM-Pulse-Daten für ihre Geschäftsabläufe zu nutzen."

Pulse ist ab heute für CRM-Kunden von Veeva zur Lizenzierung verfügbar. Die Quartalsdaten für 2024 decken die USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Österreich, die Schweiz, die Niederlande, Belgien, Irland, Ungarn, Brasilien, Mexiko, Australien, Neuseeland, Südkorea, Taiwan und Singapur ab. Die vierteljährlichen Datenveröffentlichungen für 2025 werden im April dieses Jahres beginnen. Die Verfügbarkeit in weiteren Ländern Asiens und Europas ist für das nächste Jahr geplant.

Veeva CRM Pulse ist Teil von Veeva Data Cloud, zu der Veeva OpenData, Veeva Link und Veeva Compass gehören. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu/Pulse.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kundschaft verschrieben und bedient mehr als 1000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

