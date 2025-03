Deutsche Indizes im Höhenflug: DAX & MDAX glänzen, US-Märkte schwächeln

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine starke Performance, während die US-amerikanischen Indizes leichte Verluste verzeichnen. Der DAX steht aktuell bei 23.085,59 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,87%. Noch beeindruckender ist die Entwicklung des MDAX, der um 4,66% zulegt und derzeit bei 29.720,92 Punkten steht. Der SDAX folgt diesem positiven Trend mit einem Anstieg von 4,15% und erreicht 15.498,90 Punkte. Auch der TecDAX zeigt sich mit einem Plus von 1,86% auf 3.835,17 Punkten in guter Verfassung. Im Gegensatz dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine leicht negative Tendenz. Der Dow Jones fällt um 0,14% und steht aktuell bei 42.447,18 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen Rückgang von 0,50% und notiert bei 5.749,28 Punkten. Insgesamt dominieren heute die deutschen Indizes mit deutlichen Gewinnen, während die US-Märkte eine zurückhaltendere Entwicklung zeigen.Heidelberg Materials führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 17.00% an, gefolgt von der Deutschen Bank mit 12.02% und der Commerzbank, die um 10.95% zulegte.Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten des DAX.Im Gegensatz dazu verzeichnet E.ON einen Rückgang von -2.09%, während die Deutsche Telekom um -3.10% fiel. Am stärksten betroffen ist Vonovia mit einem Minus von -7.62%. Diese negativen Entwicklungen stehen im krassen Gegensatz zu den Topwerten.Die MDAX-Werte werden von der Kion Group angeführt, die um 20.18% zulegte. Bechtle folgt dicht mit 19.67%, während Hochtief mit 16.57% ebenfalls stark performt. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im MDAX.Auf der anderen Seite stehen TAG Immobilien mit einem Rückgang von -3.96%, Deutsche Wohnen mit -5.36% und LEG Immobilien, die um -5.76% fielen. Diese Flopwerte zeigen eine deutliche Schwäche im Vergleich zu den Topwerten.Im SDAX sticht SMA Solar Technology mit einem beeindruckenden Anstieg von 34.50% hervor. Kontron und CANCOM SE folgen mit 15.48% und 15.21%. Diese Werte zeigen eine herausragende Performance im SDAX.Im Gegensatz dazu haben Borussia Dortmund mit -1.37%, Grand City Properties mit -4.63% und Schaeffler mit -7.16% deutlich an Wert verloren. Diese Flopwerte stehen im starken Kontrast zu den Topwerten des SDAX.Bechtle führt auch im TecDAX mit 19.67%, gefolgt von Kontron mit 15.48% und CANCOM SE mit 15.21%. Diese Unternehmen zeigen eine starke Leistung im Technologiebereich.Im TecDAX sind Siemens Healthineers mit 1.07%, CompuGroup Medical mit 0.27% und die Deutsche Telekom mit -3.10% die Flopwerte. Diese negativen Entwicklungen stehen im Gegensatz zu den starken Topwerten.Im Dow Jones zeigt Caterpillar eine positive Entwicklung mit 1.43%, gefolgt von Boeing mit 1.10% und Procter & Gamble mit 1.00%. Diese Werte reflektieren eine moderate, aber positive Performance.Auf der anderen Seite verzeichnet Chevron Corporation einen Rückgang von -0.99%, IBM fällt um -2.31% und Apple hat einen Verlust von -2.63%. Diese Flopwerte stehen im Gegensatz zu den Topwerten des Dow Jones.Im S&P 500 sticht Super Micro Computer mit 13.45% hervor, gefolgt von Huntington Ingalls Industries mit 11.92% und Celanese mit 8.07%. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance im S&P 500.Im Gegensatz dazu haben Devon Energy mit -4.35%, Phillips 66 mit -4.43% und Intel mit -4.59% an Wert verloren. Diese Flopwerte stehen im starken Kontrast zu den Topwerten des S&P 500.