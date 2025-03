Beijing, 5. März 2025 (ots/PRNewswire) - CGTN veröffentlichte einen Artikel, in

dem gezeigt wird, wie Chinas oberstes politisches Beratungsgremium seine Rolle

im gesamten Prozess der Volksdemokratie ausfüllt und wie es die chinesische

Modernisierung ermöglicht.



Als politischer Berater ist Zhou Hanmin kein Unbekannter, wenn es um Vorschläge

geht, wie China seine hochrangigen Öffnungsinitiativen weiter verbessern könnte.





Zhou, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Nationalkomitees der PolitischenKonsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (PKKCV), hat im vergangenen JahrVorschläge zu Themen wie Freihandelszonen, grenzüberschreitender Datenverkehrund Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit Chinas mit den am wenigstenentwickelten Volkswirtschaften vorgelegt.In diesem Jahr wird Zhou, Präsident der Shanghai Public Diplomacy Association,Vorschläge zur Anwerbung ausländischer Investitionen unterbreiten."Vor dem Hintergrund der wachsenden weltwirtschaftlichen Unsicherheit können wirdie Zukunft nur sichern, wenn wir die Öffnung auf hohem Niveau konsequentvorantreiben. Deshalb müssen wir stabile institutionelle Vorteile nutzen, um unsin einem unsicheren globalen Umfeld zurechtzufinden", sagte er.Laut Wang Huning, dem Vorsitzenden des Nationalkomitees der PKKCV, ist dieUnterstützung der chinesischen Politiker bei der Formulierung der nationalenPolitik zur Förderung der Öffnung auf hoher Ebene einer der Höhepunkte, die dasNationalkomitee der PKKCV, Chinas oberstes politisches Beratungsgremium, imvergangenen Jahr erreicht hat.Wang gab einen Arbeitsbericht auf dem Eröffnungsmeeting der dritten Sitzung des14. Nationalkomitees der PKKCV ab, die am Dienstag um 15.00 Uhr in der GroßenHalle des Volkes begann.Mit der Eröffnung der Sitzung begann China offiziell seine jährlichen zweiSitzungen. Die andere Sitzung, die des Nationalen Volkskongresses (NVK), dernationalen Legislative Chinas, wird am Mittwoch eröffnet.99,9 % bearbeitete VorschlägeDie PKKCV, in der verschiedene politische Parteien des Landes, prominenteEinzelpersonen ohne Parteizugehörigkeit, Volksorganisationen und Einzelpersonenaus allen ethnischen Gruppen und Bereichen der Gesellschaft vertreten sind, istein beratendes Fachgremium in Chinas Konzept einer umfassenden Volksdemokratie.Indem sie nach gründlichen Untersuchungen und Konsultationen Kommentare undVorschläge einbringen, tragen diese nationalen politischen Berater zurFormulierung der nationalen Politik bei. Ihre Kommentare und Anregungen werden,wenn sie formell dokumentiert und eingereicht werden, offiziell als Vorschlägebezeichnet. Jeder Vorschlag, ob angenommen oder nicht, muss beantwortet werden.Auf der Sitzung am Dienstag sagte Wang, Vorsitzender des Nationalen Ausschussesder PKKCV, dass seit der Sitzung 2024 insgesamt 6.019 Vorschläge eingereichtwurden und von den 5.091 eingereichten Vorschlägen 99,9 Prozent bearbeitetworden seien.Laut Wang haben die Mitglieder des Nationalkomitees der PKKCV über wichtigenationale Politiken und Schlüsselthemen beraten, von einer qualitativhochwertigen Bevölkerungsentwicklung und der Unterstützung des Privatsektors bishin zu einem besseren Geschäftsumfeld und Pilot-Freihandelszonen.Die dritte Sitzung des 14. Nationalkomitees der PKKCV wird am Montagabgeschlossen. Während der Sitzung werden die nationalen politischen Berater denBericht über die Arbeit des Ständigen Ausschusses des Nationalkomitees der PKKCVund einen Bericht über die Behandlung von Vorschlägen hören und darüber beraten.Sie werden auch an der dritten Sitzung des 14. Nationalen Volkskongresses alsnicht stimmberechtigte Teilnehmende teilnehmen, um wichtige Dokumente zu hörenund zu diskutieren, darunter den mit Spannung erwarteten Bericht über die Arbeitder Regierung.Dieses Jahr ist ein weiteres entscheidendes Jahr für den Fortschritt derchinesischen Modernisierung, da der 14. Fünfjahresplan (2021-2025) sich seinemEnde nähert und Empfehlungen für den 15. Fünfjahresplan (2026-2030) formuliertwerden.Wang sagte, dass sich der PKKCV im Jahr 2025 vorrangig damit befassen wird, wieer zur Modernisierung Chinas beitragen kann, und dass er eingehendeUntersuchungen durchführen wird, um fundierte Ratschläge und wirksame Strategienzu liefern, wenn die zentralen Behörden Empfehlungen für den 15. Fünfjahresplanabgeben.Er rief dazu auf, sich um Einigkeit zu bemühen, einen Konsens zu fördern,Weisheit zu bündeln und Kräfte für die chinesische Modernisierung zu sammeln.