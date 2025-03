Dax legt kräftig zu - Freude über Konjunktur-Booster

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.081 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem sehr guten Start in den Tag konnte er seine Gewinne bis zur Mittagszeit weiter ausbauen und anschließend halten.



"So schnell wie sich die politische Großwetterlage in den vergangenen 48 Stunden geändert hat, sehen wir auch ein Wechselspiel der Gefühle auf dem Frankfurter Börsenparkett", kommentierte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets das Geschehen an den Börsen. "Trotz hoher Schwankungen bleibt der Aufwärtstrend im Dax intakt und das mögliche, aus technischer Sicht ableitbare Ziel von knapp 27.000 Punkten bestehen. Klangen solche Niveaus bis vor 24 Stunden mehr als unrealistisch, sind sie mit den hunderten von Milliarden Euro, die jetzt zusätzlich in das Wachstum der deutschen Wirtschaft investiert werden sollen, gar nicht mehr so fern."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG! Short 24,16€ 0,26 × 7,71 Zum Produkt Long 18,80€ 3,04 × 7,48 Zum Produkt