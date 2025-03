ATX macht Vortagesverluste mehr als wett

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch nach seiner Talfahrt vom Vortag noch deutlichere Kursgewinne verbucht. Der österreichische Leitindex ATX zog um 4,48 Prozent auf 4240,83 Punkte nach oben, nachdem er am Vortag infolge der Angst vor einer Eskalation im US-Zollstreit mit Kanada, Mexiko und China und dem damit verbundenen Handelskrieg 2,35 Prozent verloren hatte.

Eine Kursrally gab es in Wien bei den Werten aus dem Baubereich. Das geplante Sondervermögen für Infrastruktur in Deutschland wirke "wie ein riesiges Konjunkturpaket", schrieb ein Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. Dies werde an den Börsen goutiert. "Viele Branchen und Firmen dürfen sich jetzt auf zusätzliche Großaufträge freuen", schätzt er. Für die Infrastruktur in Deutschland soll ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro geschaffen werden.