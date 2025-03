3 Deutschland-Aktien, die Insider für bis zu 664.800 € gekauft haben

Derzeit scheint sich die gesamte Welt einmal auf den Kopf zu stellen, was auch an den Finanzmärkten nicht spurlos vorübergeht.

Im Ergebnis schneiden auch deshalb derzeit deutsche besser als amerikanische Aktien ab.

Quelle: wallstreetonline.de

Und selbst die Insider blicken jetzt wieder optimistischer in die Zukunft. Sie haben im Februar 2025 für 196,2 Millionen Euro deutlich mehr Aktien gekauft, als sie für 39,8 Millionen Euro veräußert haben.

Bei diesen Werten haben die Firmenmanager besonders stark zugekauft:

1. SFC Energy

Dieses kleine deutsche Unternehmen aus München entwickelt netzunabhängige Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen. Sie kommen in Fahrzeugen oder zur mobilen Stromversorgung, beispielsweise beim Militär, bei Überwachungssystemen und Messstationen zum Einsatz. SFC Energy entwickelt außerdem Antriebs- und Motorlösungen, SCADA- und Telemetriesysteme sowie Spulen und Linearantriebe.

Während der Umsatz schon seit Jahren stark zulegt, erreichte das Unternehmen 2022 die Profitabilität. Nach schwächeren Ergebnissen fielen die Zahlen im dritten Quartal 2024 mit einem Gewinnanstieg um 34,5 Prozent wieder besser aus.

Aufsichtsratsmitglied Sunaina Sinha Haldea hat wahrscheinlich auch aus diesem Grund im Februar 2025 für 664.800 Euro SFC-Energy-Aktien gekauft.

2. MS Industrie

Dieses sehr kleine Münchener Unternehmen ist in den Bereichen Antriebstechnik und Ultraschalltechnologie tätig. Es entwickelt und fertigt Automobilkomponenten und -systeme für Motoren, produziert Elektromotoren und bietet Aluminium-Druckgusslösungen für die Fahrzeugbranche an. MS Industrie stellt zudem Spezialmaschinen zur Bearbeitung von Kunststoffteilen wie Stoßfängern, Türverkleidungen und Instrumententafeln her.

Das Portfolio umfasst außerdem Technologien für die Medizintechnik, die Konsumgüterproduktion sowie Servo-Pressen zum Schweißen, Schneiden, Trennen und Stanzen. Ergänzend entwickelt MS Industrie Systeme und Komponenten für Generatoren und Konverter, darunter Amplitudentransformatoren, Sonotroden sowie manuelle und automatische Ultraschallschweißeinheiten.

Die Unternehmensergebnisse sind zwar sehr volatil, aber dafür ist die Aktie mit Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 0,64 derzeit sehr günstig bewertet (05.03.2025).

Aufsichtsrat Reto A. Garzetti hat zuletzt Aktien im Wert von 519.592 Euro gekauft.

3. Commerzbank

Die Commerzbank gehört zu den größten deutschen Geschäftsbanken, die sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft aktiv ist. Allerdings wurde sie von der Finanzkrise 2008 schwer getroffen, sodass sie nur durch einen Einstieg des Staates zu retten war, der bis heute 12,1 Prozent der Anteile hält.

Infolge der höheren Leitzinsen erzielte die Commerzbank in den vergangenen beiden Jahren (2023, 2024) wieder bessere Ergebnisse. Die Aktie ist mit KBV 0,73 und Dividendenrendite 3,15 Prozent dennoch weiterhin günstig bewertet (05.03.2025). Darüber hinaus zeigte die UniCredit zuletzt Übernahmeinteresse.

Die Vorstände Dr. Bettina Orlopp und Carsten Schmitt haben im Februar 2025 Commerzbank-Aktien im Wert von insgesamt 391.800 Euro gekauft.

Fazit

Was der DAX bisher vorwegnahm, wird nun von den Vorständen bestätigt: Deutschland kann auf einen Wirtschaftsaufschwung hoffen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion